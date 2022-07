A Monza piscine gratis agli over 65: gli orari di tutti gli impianti per il mese di agosto

Un tuffo in città. Per i brianzoli, spesso appellati con sarcasmo “senzamare” da chi l’immensa distesa blu ce l’ha tutti i giorni sotto gli occhi, l’unica possibilità di nuotare e di rinfrescarsi è offerta dalle piscine. Anche nel mese di agosto, grazie al piano di aperture concordato dal Comune di Monza con i gestori, i cittadini monzesi avranno a disposizione di un luogo dove fare qualche bracciata e di usufruire, dove presente, di uno spazio solarium esterno per prendere (o rinnovare) la tintarella. E per i meno giovani l’invito è ancora più allettante. “Riserviamo un’attenzione particolare ai cittadini monzesi over 65 – conferma l’Assessore allo Sport, Viviana Guidetti – assicurando l’ingresso gratuito in tutte le piscine comunali”. Quindi, bando alla pigrizia, è venuto il momento di recuperare costume da bagno, cuffia e occhialini e di immergersi nell’acqua.

Piscine a Monza, gli orari: aperture per il mese di agosto

Per trascorrere qualche ora al fresco la Piscina Triante-GIS Milano SSD, in via Pitagora, 12 garantirà l’apertura della sua vasca esterna dal 1 al 31 agosto dalle 10 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 19 il sabato e la domenica. Per chi preferisce “macinare” con più tranquillità una vasca dopo l’altra per mantenersi in forma e in allenamento sarà possibile nuotare anche nell’impianto al chiuso che sarà accessibile dal 1 al 28 agosto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. La piscina del Nei-H20 nuoto in via Enrico da Monza, 6, a due passi dal centro, sarà, invece, aperta dal 1° al 7 agosto dalle 9 alle 18 e dal 22 al 28 agosto dalle 8 alle 14. Il Centro Natatorio Pia Grande di via Murri, 37 (zona Sant’Albino)infine, invita a cimentarsi nel nuoto dal 22 al 28 agosto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Un modo piacevole per concludere la giornata.