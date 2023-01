Vero Volley, Coppa Italia amara: i commenti di coach Gaspari e Myriam Sylla

Coppa Italia amara per il Vero Volley Milano che alla sua prima finale nella manifestazione si è fermata ancora, come in finale scudetto, di fronte a Conegliano. Le venete hanno fatto la partita migliore sotto ogni punto di vista e si sono imposte 3-0 con parziali di 25-17, 25-23 e 25-19. I commenti del dopo gara non nascondono la delusione. “Non è stata la finale che volevamo giocare”, dice coach Marco Gaspari; “Potevamo fare meglio e di più”, fa eco Myriam Sylla. Entrambi però concordano: “Dobbiamo ripartire subito, da domani: c’è la Champions League”.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano aggiunge un trofeo alla sua già ricca bacheca davanti ai 7800 spettatori dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Vero Volley, Coppa Italia amara: coach Marco Gaspari

(video di Andrea Gussoni)

Vero Volley, Coppa Italia amara: Myriam Sylla

(video di Andrea Gussoni)