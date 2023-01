Pallavolo: Vero Volley asso di Coppa davanti ai 4.886 di Milano

Piede sull’acceleratore per la squadra femminile del Vero Volley nella prima uscita all’Allianz Cloud di Milano: le ragazze di coach Gaspari hanno dominato le campionesse rumene dell’Alba Blaj nel quarto turno della Cev Champions League. È la terza vittoria nella competizione europea.

Pallavolo: Vero Volley, 3-0 netto su Alba Blaj

Di fronte ai quasi 5mila del palazzo milanese (4.886), Vero Volley ha vinto 3-0 con parziali netti di 25-16, 25-18, 25-16. Tutto bene in campo: con il ritorno di Sylla e con Orro più che precisa in regia, la squadra è stata solida in difesa, precisa in ricezione e devastante al servizio.

Pallavolo Vero Volley Coppa a Milano

Pallavolo: Vero Volley, “c’è stata maggiore concentrazione”

“Sono davvero orgogliosa della prestazione della mia squadra – ha commnetato Jordan Thompson – Stasera abbiamo avuto un grande approccio e siamo entrate in campo con grande energia. La differenza rispetto alle ultime uscite? C’è stata maggiore concentrazione, ci siamo allenate benissimo, con grande attenzione, e quando in partita abbiamo avuto dei piccoli cali abbiamo poi reagito da squadra, aiutandoci l’una con l’altra. È stata una grande serata“.