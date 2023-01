Pallavolo: Vero Volley in finale di Coppa Italia contro Conegliano

Un’altra finale con Conegliano per il Vero Volley Milano. Domenica la squadra di coach Marco Gaspari scende in campo, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per la finale di Coppa Italia (ore 18). Le ragazze si sono qualificate con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-15) in semifinale contro Bergamo, stesso punteggio della qualificazione qualche giorno prima con Casalmaggiore. Per coach Gaspari si è trattato della partita numero 100 sulla panchina della prima squadra femminile del Consorzio.

Pallavolo Vero Volley Milano Sylla Pallavolo Vero Volley Milano Thompson

Pallavolo: Vero Volley in finale di Coppa Italia, parla Sonia Candi

“Siamo molto contente di aver centrato il nostro obiettivo, ovvero quello di arrivare in Finale – ha commentato la centrale Sonia Candi – Abbiamo affrontato Bergamo con lucidità, imponendo il nostro gioco e ritmo. Ora però è tempo di pensare già a domenica: ci aspetta Conegliano, squadra di valore che ha tante alternativa nel suo roster. Anche noi però abbiamo un roster lungo e dobbiamo dimostrare il nostro valore“.