Pallavolo: super Vero Volley, Civitanova tricolore battuta ancora

La svolta nel secondo set, vinto da Monza 35-33. Super Vero Volley in trasferta a Civitanova Marche: la squadra di Eccheli ha vinto in rimonta 3-1 sui campioni d’Italia con parziali di 25-22, 33-35, 20-25, 15-25. Tre punti pesanti per la classifica di Superlega e due a zero in stagione nei confronti diretti.

Pallavolo: super Vero Volley, Stephen Marr Mvp

Dopo il secondo set vinto ai vantaggi, la squadra è cresciuta in tutti i fondamentali mettendo in seria difficoltà la Lube nella gara valida per la quarta giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca. Monza ha trovato in Stephen Maar il suo punto di forza in attacco (27 punti per il canadese, premiato MVP come nella gara di andata in Brianza, con una percentuale del 64% di positività). Lato lombardo bene anche Davyskiba e Szwarc, con i centrali Di Martino, Galassi e anche Beretta, entrato a gara in corso, sempre pronti a dare il loro contributo. Terza vittoria di fila per il Vero Volley, che ora guarda in modo diverso la classifica (sesto posto in attesa delle altre gare) in vista della sfida casalinga di sabato prossimo contro Piacenza.

Pallavolo: super Vero Volley, “siamo felici, avevamo bisogno di questi punti”

“È stata una bella partita giocata bene da entrambi – ha commentato coach Massimo Eccheli – Forse all’ultimo la Lube ha mollato un po’, però c’è anche stata dalla nostra parte una grossa pressione al servizio. Siamo felici, perché avevamo bisogno di questi punti e, dopo essere partiti un po’ contratti al servizio, con molti errori, siamo rientrati sciolti e abbiamo sfruttato alcune loro mancanze in ricezione. Dobbiamo guardare in questo momento ogni partita come opportunità per racimolare punti, salire la classifica, riscattarci un po’ della sfortuna che ci ha bersagliato quest’anno. Abbiamo inanellato queste tre vittorie che ci danno fiducia, aspettando il rientro degli infortunati e sperando di essere al completo alla fine della stagione regolare“.