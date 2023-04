Valentino Rossi all’autodromo di Monza per il primo appuntamento del Fanatec GT World Challenge

Sono oltre 55 le vetture iscritte al primo appuntamento della stagione del campionato Fanatec GT World Challenge che si disputerà il prossimo fine settimana sulla pista di Monza. Una gara spettacolare e molto attesa dagli appassionati delle vetture GT che torna sul tracciato brianzolo dopo un anno di assenza (lo scorso anno si era disputata ad Imola). In pista per la più folta griglia di apertura della stagione dal 2016, otto case costruttrici è oltre 150 piloti pronti a darsi battaglia ed accendere le emozioni degli appassionati sulle tribune. Fari puntati su Valentino Rossi che torna nuovamente a destreggiarsi tra le varianti del tracciato monzese in una gara di durata, dopo le esperienze passate nel Monza Rally Show.

Rossi a Monza, guiderà una BMW M4 GT3

Il pilota di Tavullia guiderà una BMW M4 GT3 preparata dal team belga WRT in classe PRO. A dividere l’abitacolo della vettura numero 46, due piloti esperti del mondo delle gare di durata, il belga Maxime Martin e il brasiliano Augusto Farfus. Ma le novità non finiscono qui. Il tempio della velocità vedrà il debutto della nuova Ferrari 296 GT3. Saranno due le vetture del cavallino rampante schierate dal team piacentino AF corse nelle mani di sei esperti piloti, tutti provenienti dalle diverse competizioni della casa di Maranello: Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon e Antonio Fuoco sulla vettura numero 71 e Nicklas Nielsen, Alessio Rovera e Robert Shwartzman a bordo dell’auto gemella numero 51.

Un campionato con tanti pretendenti

I pretendenti al successo assoluto sono però molti, ad iniziare dalle Mercedes AMG del team campione Akkodis ASP e dalle numerose BMW iscritte in classe PRO e come già accaduto in passato, tutto fa pensare che la gara si deciderà sotto alla bandiera a scacchi dopo tre ore molto accese. Il programma del fine settimana, oltre alla gara principale al il via alle ore 15, prevede le prove del campionato GT2 e GT4 European Series e la Clio Cup. Ma non solo pista. Gli appassionati potranno cimentarsi anche nel nuovo concorso eSport nella Fanatec Arena e da una passeggiata ai box sabato sera.