Triathlon: Vtt Valxer Seregno settimo in Coppa Lombardia

La compagine di Seregno della Vtt Valxer Triathlon per la prima volta in top ten in Coppa Lombardia: a inizio anno il sodalizio si era prefisso un posto tra le prime 10 squadre lombarde e ha chiuso in settima posizione.

Triathlon: Vtt Valxer Seregno, “un traguardo bellissimo per una società giovane

“Il settimo posto – ha detto la presidente Barbara Lodi – è un traguardo bellissimo per una società giovane come la nostra, alle spalle di squadre che hanno storia ed atleti di un certo peso. Una posizione cercata, voluta e conquistata dopo che a due gare dal termine, la classifica ci vedeva quattordicesimi”.

“Un risultato di squadra positivamente sorprendente ma anche cercato- ha aggiunto il coach Gianpaolo Turati- direttivo e coach hanno creduto fortemente alla validità agonistica delle gare del circuito di Coppa Lombardia, mettendole al primo posto tra gli obiettivi dell’anno”.

Triathlon: Vtt Valxer Seregno, “ce la metteremo tutta per scalare posizioni”

Gli atleti Vtt Valxer hanno risposto “presente” agli stimoli della squadra e nel corso della stagione hanno aumentato la partecipazione e la voglia di fare bene nelle gare del circuito.

Il triathlon è divertimento allo stato puro e gli “age group” che lo praticano sono amatori nel vero senso della parola. Amano questo sport e fanno di tutto per dare il meglio sia in gara che durante gli allenamenti. Il risultato raggiunto nelle gare “di casa” dimostra quanto sia qualificato e qualificante il calendario proposto dal comitato lombardo.

“L’anno prossimo ce la metteremo tutta per scalare altre posizioni – ha aggiunto Barbara Lodi – grazie ragazze e ragazzi: siete stati straordinari, ho il privilegio di guidare un sodalizio fatto di donne e uomini, che mettono impegno, agonismo, passione e tanto cuore, oltre che sudore, in uno sport che sa regalare emozioni. Su Seregno, splende il sole“.

Triathlon: Vtt Valxer Seregno, risultati a Pavia

All’11° edizione del Duathlon città di Pavia, ultima tappa del circuito di Coppa Lombardia e ultima della lunga stagione, al via c’erano 200 atleti che si sono sfidati su corsa e bicicletta. Il Vtt ha conquistato due podi di categoria, con Diletta Falconieri, seconda in S4 e Barbara Lodi ultima, ma terza di cat. M3. Elena Porta chiudeva quinta in M4. In campo maschile tante le top 10 di categoria.

Primo Vtt, Massimo Di Lillo, sesto cat. M3 e 40° assoluto; Willyam Iacoboni, decimo in M3; Aronne Carmine settimo in S4; Davide Salvatore, Cristiano Veronelli, Romeo Mariani, decimo in M4; Andrea Colonna, nono in S4; Enrico Maglifiore, ottavo in M5 e Gianfranco Brescianini.