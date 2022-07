Torna la Monza Power Run: iscrizioni aperte per la corsa più folle (e solidale)

È una corsa “pazza”, divertente, esilarante, ma soprattutto è una manifestazione solidale. Il 23 e il 24 luglio, in due diverse tornate, si terrà a Villasanta la Monza Power Run, la manifestazione organizzata da vent’anni dall’associazione no profit Lele Forever Onlus a sostegno della lotta alle leucemie attraverso i progetti del reparto di Ematologia Adulti dell’Ospedale San Gerardo.

Monza Power Run: il programma

Sabato 23 alle 18 partirà da piazza Europa a Villasanta la versione “Classic” della Power Run lunga 12 chilometri mentre domenica dalle 17 alle 17.45 (con partenze di gruppo scaglionate) sarà la volta della versione “Sprint” lunga 6 chilometri. Si può partecipare sia singolarmente sia in gruppo, ci si può vestire in modo sportivo o scegliere un abbigliamento originale ed estroso per stupire. L’importante è esserci, per divertirsi e per fare del bene. Il percorso è spettacolare, fatto di ostacoli scenografici, arrampicate, salti, guadi e fango. Un invito a superare i propri limiti mettendosi alla prova per verificare le proprie abilità e la propria resistenza.

Anche per gli spettatori il divertimento è assicurato: le sorprese e le risate non mancheranno nel vedere i partecipanti cimentarsi nelle più disparate e difficoltose prove. Per rilassarsi vi saranno anche momenti di animazione, dj set, concerti dal vivo e food truck per gustare del buon cibo, dalle specialità regionali agli hamburger passando per kebab e sandwich.

In particolare sabato 23 il “villaggio” della corsa resterà aperto dalle 14 alle 24 mentre il giorno dopo gli stand accoglieranno il pubblico dalle 12.30 alle 22.30. Il simpatico contorno non deve fare dimenticare la nobile finalità di questo evento, nato per volontà dei genitori e degli amici di Gabriele, un giovane morto a soli 27 anni nel 1999 a causa di una leucemia.

Monza Power Run: chi è Lele Forever

Nel 2001 è stata costituita la onlus Lele Forever che negli ultimi dieci anni (dal 2013 a oggi) ha donato oltre 250.000 euro a sostegno di iniziative mirate ad aiutare altre persone affette dalla terribile malattia che ha strappato Lele ai suoi cari. Dopo lo stop imposto dall’emergenza pandemica la Monza Power Run torna con le sue nobili finalità destinando fondi al reparto del San Gerardo dove il giovane ha vissuto la sua malattia circondato da medici e operatori ai quali i suoi genitori continuano a esprimere la loro gratitudine. Nel 2019 avevano preso parte alla manifestazione duemila persone. I fondi raccolti- circa 60.000 euro-sono stati impiegati dagli organizzatori per ampliare la “Casa Lele & Lory” che sorge a Monza nel quartiere san Fruttuoso con la realizzazione di due bilocali per ospitare malati immunodepressi in cura nel reparto di ematologia dell’ospedale San Gerardo. Iscrizioni aperte sul monzapowerrun.it.