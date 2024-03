Tiro con l’arco, tredici medaglie per gli arcieri brianzoli all’Indoor del Drago

Organizzata dalla Polisportiva Aurora nella palestra di Olgiate Molgora si è disputata la decima edizione dell’Indoor del Drago, gara di tiro con l’arco, inserita nel ranking, valevole per raccogliere punti in modo da essere ammessi ai campionati nazionali, nella quale gli arcieri brianzoli hanno vinto 13 medaglie individuali e 7 con le squadre. A salire sul podio in diverse specialità sono stati gli arcieri affiliati alle società Compagnia di Monza e della Brianza, Polisp.Besanese – Besana B.za, Polisp.Bellusco – sezione Tiro con l’arco, Bosco delle Querce – Seveso, Arc. Del Borgia – Usmate Velate, Comp.Arcieri del Sole – Solaro.

Tiro con l’arco, tredici medaglie per gli arcieri brianzoli: tutti i nomi

Questi gli arcieri brianzoli che, dopo aver gareggiato nel settore arco olimpico, sono rientrati in sede con medaglie al collo: Daniela Prestianni (Arc.Comp. di Monza e della Brianza) argento, categoria senior; Monica Redaelli argento e Giulio Maggioni bronzo, entrambi master della Pol.Besanese; Giovanni Cacciamani (Pol.Bellusco sez.Tiro con l’Arco) oro, master.

Nel compound, Andrea Magni (Monza e della Brianza) con il bronzo, Cat.senior; Amalia Stucchi (Bosco delle Querce Seveso) con l’oro, Cat.master.

Nell’arco nudo hanno vinto medaglie gli atleti senior Daniela Sangiorgio (Arc.Del Borgia) oro; Emiliano Giuranno, Massimo Egidio Volpi, Adriano Fabian (Arc.del Sole Solaro) nell’ordine oro, argento e bronzo; Susanna Biella (Pol.Bellusco – Sez.Tiro Arco) oro; e due arcieri master Comp.Monza e della Brianza, Francesco Sgura (oro) e Roberto Pancot (bronzo).

Tiro con l’arco, le medagli vinte dalle società brianzole

Medaglie vinte dalle squadre brianzole. Arco Monza e Brianza: senior femminile, argento nell’olimpico; master maschile, oro nell’arco nudo. Pol.Besanese: settore olimpico senior maschile, bronzo; master femminile oro e master maschile bronzo. Pol.Bellusco Tiro con l’arco: master maschile, argento nell’olimpico. Arc.del Sole-Solaro: senior maschile, oro nell’arco nudo.