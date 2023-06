Tiro con l’arco: sei arcieri brianzoli conquistano il titolo a Cardano

A Cardano al Campo nei Campionati Regionali di tiro con l’arco per le divisioni compound e arco nudo, organizzati dagli Arcieri Tre Torri nel Centro Sportivo Giovanni XXIII, sei arcieri tesserati a società della Brianza hanno conquistato il titolo di categoria.

Nell’arco compound, sono Beatrice Prandini che ha vinto il suo primo titolo per il Bosco delle Querce di Seveso nella categoria junior, dopo un serrato confronto con Alice Piran (Arc.Airone – Turate); quindi Camilla Brioschi e Christian Pomarico entrambi nella categoria allievi e Claudia Nardecchia (Cat.ragazze) tutti affiliati alla Burarco di Vimercate. Nell’arco nudo a primeggiare sono state due atlete della Compagnia Arcieri del Sole di Solaro: Cecilia Padovan (junior) e Federica Gobbato (allieve). Nel Compound, primo posto per le squadre delle categorie allieve e ragazze della Burarco e per la formazione senior della Compagnia Arcieri del Sole nell’arco nudo.

Tiro con l’arco: il pass per i campionati italiani Hunter and Field

Numerosi arcieri brianzoli hanno proseguito nel contempo il loro cammino per la qualificazione ai Campionati Italiani Hunter and Field (Tiro di Campagna) partecipando alla gara organizzata a Nuvolento dagli Arcieri Audax Brescia. A concludere la prova sul podio sono state innanzitutto a tre atlete del Bosco delle Querce di Seveso: Tanya Giada Giaccheri si è imposta nell’olimpico, categoria senior e dopo aver superato Vanessa Landi (Aeronautica Militare) ha festeggiato la conquista della 12ma vittoria in questa stagione; quindi Giorgia Rota (compound, Cat.senior) mentre Chiara Pavone, bronzo nell’arco nudo individuale, ha conquistato il primo posto con la squadra completata da Giorgia Rota e Tanya Giaccheri. La società Arcieri Bosco delle Querce attualmente è sesta nel ranking nazionale. A Nuvolento inoltre altri arcieri brianzoli hanno vinto l’oro: Marco Sironi (Compagnia d’Archi Meda) nel long bow e Davide Baldini (Arcieri del Sole Solaro) nel compound, Cat.Master. La squadra maschile di Solaro ha vinto l’oro grazie ai piazzamenti di Davide Baldini, Egidio Massimo Volpi e Alessio Mangerini.