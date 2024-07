Tiro con l’arco: raffica di medaglie brianzole a Monticello

Il Campionato regionale della specialità Campagna, che si è svolto a Monticello Brianza ha portato un bel numero di medaglie agli atleti delle società brianzole. Diviso in due giornate per le diverse categorie di archi, la gara è stata molto avvincente e per quanto riguarda la classifica individuale due sono i titoli regionali conquistati da arcieri Bosco delle Querce di Seveso. Sono Paolo Nozza nell’olimpico master ed Eric Esposito nell’arco nudo senior.

Tiro con l’arco: raffica di medaglie nel compound

Due le medaglie di bronzo per le compoundiste Giorgia Rota (senior) e Amalia Stucchi (master), mentre Chiara Pavone si è posizionata al quarto posto nell’arco nudo senior. Le squadre formate da Tanya Giada Giaccheri, Giorgia Rota e Chiara Pavone; Paolo Nozza, Eric Esposito e Valerio Ravasi sono salite sul secondo gradino del podio di classe, entrambe ad un solo punto dalle formazioni Airone di Turate. Gli atleti della Burarco Vimercate hanno vinto medaglie nell’olimpico d’argento con il master Arno Azzini; nel compound con gli allievi Claudia Nardecchia e Christian Pomarico (entrambi argento) e Mirko Lacapra (bronzo); nell’arco nudo con la senior Marina Mostardini (argento). Infine Cecilia Padovan ha vinto l’oro nelle juniores e Federica Gobbato l’argento nelle allieve (entrambe Comp.Arcieri del Sole Solaro).

Tiro con l’arco: raffica di medaglie anche negli individuali e mixed team

Nella seconda giornata si sono svolti gli scontri con in palio titoli assoluti individuali, di squadra e mixed team, aperti solo a concorrenti con un buon piazzamento in qualifica. Per il Bosco delle Querce, nell’individuale Nozza ha portato a casa la medaglia di bronzo olimpica ed Eric Esposito quella d’argento nel nudo. La squadra maschile dopo aver battuto in semifinale la Burarco Vimercate, ha vinto il titolo regionale battendo gli Arcieri dell’Airone. Tre le coppie sevesine finaliste nel mixed team: medaglie d’argento olimpico per T.Giaccheri e P.Nozza e nel compound per G.Rota e V.Ravasi; bronzo nell’arco nudo per Pavone ed Esposito. Nell’assoluto dell’arco nudo, argento per C.Padovan (Arc.del Sole) e bronzo per la Mostardini (Burarco Vimercate).