Tiro con l’arco, le società brianzole dominano a Voghera e a Canegrate

È ripresa a pieno ritmo l’attività agonistica degli arcieri brianzoli. Innanzitutto, Tanya Giaccheri (Bosco delle Querce, Seveso-Aeronautica Militare), che sulla spinta dalle 18 vittorie conquistate nel 2022, ha preso parte al raduno tecnico delle atlete azzurre a Cantalupa, conclusosi sabato 14 gennaio.

Tiro con l’arco: a Voghera brilla la Polisportiva Besanese

Nelle gare indoor disputate in Lombardia, al Palaoltrepò di Voghera fari puntati sugli arcieri della Polisportiva Besanese di Besana Brianza, per aver vinto tre gare individuali nella divisione arco olimpico, con Greta Ormenese (Allieve), Matteo Villa (Junior) e Monica Redaelli (Master), e due con le squadre, quella con atleti Juniores (M.Villa, F.Bugatti, P.Pedoto) e un’altra con le Allieve (G.Ormenese, C.Pedoto, A.Durante). A Voghera hanno concluso la gara sul primo gradino del podio anche due Allievi dell’Asd Arcieri Burarco Vimercate: Christian Pomarico e Camilla Brioschi.

Tiro con l’arco: a Canegrate in evidenza gli Arcieri del Sole

I giovani del Bosco delle Querce di Seveso

Nella tensostruttura di via Partigiani a Canegrate si sono disputate due gare organizzate dagli Arcieri del Roccolo: nella prima la Compagnia Arcieri del Sole di Solaro ha festeggiato per le medaglie d’oro vinte dai Seniores Andrea Beraldo (olimpico) e Adriano Fabbian (arco nudo) e dalla squadra che ha gareggiato nell’arco nudo (A.Fabbian, C.Trolese, M.Volpi). Nella seconda gara riservata ai giovani atleti nel bottino della Compagnia Arcieri del Sole brillano le medaglie d’oro individuali vinte nell’olimpico da Linda Peverelli (Junior), Chiara Porro (Giovanissime) e nella divisione arco nudo da Martina Emily Coco (Giovanissime) quindi altre due con le squadre Junior, quella femminile in pedana con L.Peverelli, A.Grosso, Y.Piao e quella maschile con M.Gagliano, A.Costanzo, N.Inzoli. La vitalità del settore giovanile arcieri Bosco delle Querce di Seveso si specchia nell’oro vinto dalla squadra Giovanissime con E.Brunello, A.Bottan, C.Nicoli.