Tiro con l’arco, dominio brianzolo nelle prove a Gerenzano e Ome

Nel palasport di Gerenzano, si è svolta una gara interregionale di tiro con l’arco, organizzata dal Gruppo Giovanile degli Arcieri Airone di Turate con a fianco, tra l’altro, giovani arcieri operativi nel distaccamento di Triuggio. Nel rendiconto della gara alla quale erano presenti ben 220 atleti, brillano i primi posti conquistati innanzitutto dalla Senior Tanya Giaccheri (Aereonautica Militare – Bosco delle Querce Seveso) e dalla giovanissima Sofia Giordano (Compagnia Arcieri del Sole-Solaro) nell’arco olimpico.

Tiro con l’arco: Tanya Giaccheri sugli scudi

Giaccheri, dopo il terzo successo individuale ottenuto in questa stagione, ha aggiunto la medaglia d’oro vinta dalla squadra sevesina, completata da Giorgia Rota e Chiara Pavone. Nel compound, categoria Allievi, Claudia Nardecchia e Mirko Lacapra (entrambi Burarco Vimercate) hanno vinto l’oro; nell’arco nudo sul primo gradino del podio nella categoria maschile è salito Luigi Moreschi (Compagnia Arcieri del Sole), in quello femminile Marina Mostardini (Burarco Vimercate). A Gerenzano inoltre la Polisportiva Besanese di Besana Brianza ha vinto nell’olimpico, settore maschile, due medaglie d’oro, una con la squadra Seniores (F. Conti, Massimo e Marco Frison), un’altra con la squadra Juniores (M. Villa, Massimo e Marco Frison). Nel compound, medaglia d’oro per la squadra Allieve della Burarco (C. Nardecchia, C. Brioschi, B. Trevisanut) e nell’arco nudo della squadra Senior maschile Compagnia Arcieri del Sole (L. Moreschi, C. Trolese, M. Volpi).

Tiro con l’arco: Mangerini e Alberti sugli scudi a Ome

Arcieri brianzoli da protagonisti anche a Ome: nella gara organizzata dalla Compagnia Arcieri Bresciani, hanno vinto l’oro Alessio Mangerini nell’olimpico categoria Senior e Gianluigi Alberti nell’arco nudo categoria Master. Oro anche per la squadra Senior della Compagnia Arcieri del Sole composta da A.Mangerini, A.Beraldo, F.Toso. Inoltre Simona Biella (Polisportiva Bellusco sezione tiro con l’arco) ha conquistato il primo posto nell’arco nudo, Master.