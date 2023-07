Tiro con l’arco: Bosco delle Querce ai Campionati di tiro in Campagna

Nei Campionati specialità tiro di Campagna svoltisi a Castel di Sangro, importanti risultati sono stati conquistati dagli arcieri brianzoli. In particolare dalla società Arcieri Bosco delle Querce di Seveso presente con la squadra senior composta da Tanya Giada Giaccheri per l’arco olimpico, Chiara Pavone per l’arco nudo e Giorgia Rota per quello compound. Ammessa ai Campionati come settima nel ranking si è classificata quinta nella gara di qualifica e, superati alcuni ostacoli, nella finale con in palio il bronzo è stata sconfitta dagli Arcieri delle Alpi per 47 a 38.

Tiro con l’arco: Giaccheri e le medaglie sui percorsi nella natura

Tanya Giaccheri inoltre con la maglia dell’Aeronautica Militare ha conquistato un ottimo quarto posto nella classifica di classe individuale e sempre nella categoria senior Alessio Mangerini (Comp.Arc.del Sole-Solaro) e Marina Mostardini (Burarco Vimercate) si sono classificati al settimo posto, rispettivamente nell’olimpico e nell’arco nudo.

Grande comunque la soddisfazione per tutti gli atleti brianzoli inseritisi in questa specialità che si svolge su percorsi immersi nella natura.

Tiro con l’arco: gara nazionale a Voghera

A Voghera, in una gara nazionale, gli arcieri brianzoli hanno vinto tre medaglie nella classifica generale con Laura Perego (Burarco – oro nel compound) e nella categoria abbinata allievi+master con Simone Canzi (oro – Arco Monza e Brianza) e Greta Ormenese (bronzo – Polisp.Besanese di Besana B.za). Inoltre nelle gare di classe, settore senior, L.Perego (Burarco) ha vinto l’argento nel compound; Luigi Moreschi (Cat.senior – Arc.del Sole, Solaro) il bronzo nell’arco nudo e nei master S.Canzi (Arco Monza e Brianza) l’argento nell’olimpico. Infine quattro arcieri della Polisp.Besanese hanno vinto medaglie nell’olimpico. Sono gli juniores Matteo Villa (oro) e Pietro Pedoto (bronzo); G.Ormenese (argento) e Anna Durante (bronzo) nelle allieve.