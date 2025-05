Skiroll: i brianzoli al raduno della squadra regionale, sabato gara all’autodromo

Il primo allenamento della rinnovata Squadra Regionale di Skiroll del Comitato Alpi Centrali FISI nella quale sono stati inseriti atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone, si è svolto nella mattinata di domenica.

Skiroll: i brianzoli al raduno della squadra regionale, con le sorelle Forzatti e il tecnico Agradi

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Comune di Costa Masnaga, la squadra con alla guida il tecnico Furio Agradi di Triuggio si è radunata sul circuito ciclistico posto nel parco del Brenno. All’allenamento erano presenti gli atleti Carlo Mariani di Montesiro, le sorelle Arianna a Sofia Forzatti di Monza (tutti tesserati alla Polisportiva Team Brianza), quindi Aurora e Maria Invernizzi (entrambe della Comunità Montana Valsassina), Stefano Epis, Anna e Martina Piantoni (Sci Club Zanetti Goggi) e Marco Combi (Sci Club Primaluna). Nell’occasione gli atleti selezionati sono stati seguiti nella parte tecnica dall’istruttore Nazionale Luca Bortot.

«Il gruppo ha svolto un eccellente lavoro tecnico, grazie all’amico Luca Bortot, che ha risposto al mio invito, mettendo a disposizione dei nostri giovani le sue competenze – spiega Carlo Salvioni responsabile della sezione sport invernali e skiroll della Polisp.Team Brianza – Inoltre ringrazio anche il Comune di Costa Masnaga, il Sindaco Sabina Panzeri e l’Assessore allo Sport Cristian Pozzi che, per il secondo anno, ci hanno dato questa bellissima opportunità per effettuare allenamenti in sicurezza».

Skiroll: Camilla Crippa con la nazionale verso la prima gara all’autodromo di Monza

La stagione di Camilla Crippa, altra atleta della Polisportiva Team Brianza di Lissone, presieduta da Maurizio Mariani, inizia invece lunedì 19 maggio in quanto è stata convocata dal Ct della Squadra Nazionale Emanuele Sbabo presso il Cerism di Rovereto per effettuare dei Test fisici/funzionali, in vista dell’inizio della stagione di Skiroll che vedrà il via sabato 24 maggio sul Circuito di F1 dell’Autodromo di Monza. Per l’occasione si disputerà una kermesse promozionale con la presenza di tutti gli atleti della Nazionale Italiana, Nel corso della manifestazione inoltre verranno presentati ufficialmente la Squadra Nazionale e lo staff tecnico.