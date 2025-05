Skiroll all’autodromo di Monza: gare sul circuito della Formula 1

Per quattro atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone la stagione agonistica è iniziata con un raduno svoltosi a Pietra Ligure. L’azzurra Camilla Crippa con Valeria Pagani, Carlo Mariani e Alessandro Biella accompagnati dal tecnico Furio Agradi sono stati ospiti della struttura Camping Pian dei Boschi e hanno effettuato uscite con gli skiroll, sfruttando soprattutto i percorsi impegnativi all’interno della costa ligure, sia in tecnica classica che in pattinato, completandole con intense sedute atletiche nella struttura presente nel camping.

«È stato un raduno importante in quanto i nostri atleti hanno potuto svolgere esercizi finalizzati a migliorare la tecnica e l’utilizzo dei materiali» spiega Carlo Salvioni responsabile della sezione sport invernali e skiroll della società lissonese.

Skiroll all’autodromo di Monza: evento nell’ambito del Festival dello Sport

La stagione dello skiroll quest’anno comprende infatti un calendario ricco di tanti appuntamenti e di notevole interesse sarà l’inedito evento in programma il 24 maggio nell’Autodromo Nazionale di Monza. Il Tempio della Velocità, celebre per la disputa del Gran Premio di Formula 1, cambierà questa volta abito per accogliere una kermesse unica nel suo genere e dare il via al periodo dell’anno dedicato allo skiroll.

In particolare, l’iniziativa si inserisce nel quadro del “Monza Sport Festival” dell’USSMB (Unione Società Sportive Monza e Brianza), una manifestazione su due giorni dedicata alle più disparate discipline, che si prenderà la scena nei giorni maggio proprio sull’asfalto del celebre Autodromo. Il sabato toccherà allo skiroll, che scenderà in pista con gare Open con iscrizione gratuita, patrocinate dall’ASD Giovani Escursionisti Monzesi, la Polisportiva Team Brianza – Lissone e la FISI Milano e dedicate alle categorie Children, Giovani, Senior e Master. Nello specifico le competizioni a scopo promozionale si terranno tra le 14.30 e le 15.30 sul percorso da 5.7 km di Monza (1 giro per i nati prima del 2009, 3 giri per le categorie maggiori) e si caratterizzeranno per la presenza della nazionale italiana di skiroll.