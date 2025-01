Skiroll, Team Brianza di Lissone festeggia il sesto posto in Coppa Italia

Si è da poco conclusa la stagione agonistica della Polisportiva Team Brianza di Lissone nello skiroll disciplina sportiva che, di recente, è entrata a far parte della Federazione Italiana Sport Invernali.

“La stagione 2024 ci ha visti protagonisti in gare di skiroll alle quali erano presenti titolate società che svolgono un’intensa attività nel settore degli sport invernali per cui la conquista del sesto posto nella Classifica finale a Squadre del Circuito di Coppa Italia ha ripagato l’impegno di tutti. – spiega Carlo Salvioni che coordina l’attività della società presieduta da Maurizio Mariani nei settori skiroll e sport invernali – La stagione era iniziata bene già dal mese di aprile, con l’inserimento di Camilla Crippa nella Nazionale Italiana junior, quindi con la promozione, a vario titolo, nella Squadra Regionale del Comitato Alpi Centrali Fisi di Carlo Mariani, delle sorelle monzesi Arianna e Sofia Forzatti ed anche di Furio Agradi nel gruppo Tecnico. Nel finale della stagione è salita alla ribalta Camilla Crippa azzurra nello skiroll, con quattro partecipazioni in Coppa del Mondo, e con la convocazione per i Mondiali in Val Val di Fiemme dove ha ottenuto importanti piazzamenti e chiuso con un ottimo decimo posto nella gara Sprint”.

Skiroll, l’ottimo risultato del Team Brianza di Lissone: “Spicca la vittoria di Camilla Crippa”

Quali i risultati più significativi ottenuti in Coppa Italia? “Innanzitutto spicca la vittoria di Camilla Crippa tra le Under20 nella gara di Capracotta; quindi i tre secondi posti di Carlo Mariani, un terzo posto in una tappa del Circuito di Arianna Forzatti e di Alessandro Biella nonché i piazzamenti conquistati da giovani ben preparati tecnicamente. Da non dimenticare l’apporto degli atleti Senior e Master per aver raccolto una buona quantità di punti, ma soprattutto nel rafforzare il concetto di squadra”.