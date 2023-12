Serie A, capitan Pessina dopo Monza-Juve: “Questo gruppo non perde, impara!”

“Questo gruppo non perde, impara!”, parola di capitano. Matteo Pessina ha commentato così sui social il 2-1 rimediato dal suo Monza in casa contro la Juventus, in un finale rocambolesco con pareggio biancorosso e gol della vittoria ospite maturati nei minuti di recupero.

Serie A, capitan Pessina sui social dopo Monza-Juve

“Siamo delusi, è vero. Ma questo gruppo non perde, impara! Un ringraziamento speciale a tutti i nostri tifosi. Sempre forza Monza“, ha scritto Pessina nel pomeriggio di sabato.

Serie A, Monza-Juve fa il nuovo record d’incasso

Al di là del rammarico per il risultato, il Monza festeggia un nuovo record di incasso: erano 15.148 gli spettatori all’U-Power Stadium per un totale di 701.196,36 euro.