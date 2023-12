Monza-Juventus 1-2, Allegri: «Vogliamo tornare a giocare la Champions League»

Vittoria al cardiopalma e momentaneo primo posto in Serie A. La Juventus espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza 2-1 con le reti di Rabiot e Gatti, intervallate dal gol di Valentin Carboni.

L’allenatore dei bianconeri è intervenuto nella sala stampa dell’U-Power Stadium, a fine partita, per commentare la vittoria ottenuta dai suoi uomini.

Le dichiarazioni del tecnico bianconero

«Sdoganata la parola Scudetto? Non si può sdoganare la parola scudetto perché dobbiamo lavorare sui nostri limiti. Non dobbiamo accontentarci ma avere la voglia di migliorarsi perché vincere le partite in questo campionato non è mai facile e il Monza lo ha dimostrato. Squadra che gioca anche molto bene e a cui vanno fatti i complimenti. Bene il primo tempo mentre nel secondo tempo abbiamo fatto una buona difesa. Abbiamo rischiato di buttare via due punti.

Come ha trasformato la Juve? Non ho fatto nulla di straordinario per questa squadra, il gruppo ora però è diventata una squadra. La società ha fatto delle scelte giuste in estate puntando su alcuni calciatori. In estate abbiamo lavorato bene e abbiamo fatto delle valutazioni nelle uscite. Vincere a Monza, contro una squadra che toglie punti a tutti non era facile. Bisognava fare una prestazione importante ed è stata fatta. Nel primo tempo la Juventus ha giocato bene, peccato non aver fatto il secondo gol. Nella ripresa abbiamo sbagliato qualcosa, ci siamo abbassati e alla fine abbiamo subito il gol di Carboni»,

Allenare giocatori come Gatti. Per vincere le partite bisogna fare fatica. Ed è bello allenare questo gruppo di calciatori proprio perché hanno capito che serve fare fatica. I miei calciatori vogliono fare qualcosa di importante e tornare in Champions League, tornare a giocare una volta ogni tre giorni. Lo spirito del gruppo è quello giusto e lo abbiamo dimostrato anche a Monza. Però dobbiamo tornare a non subire più gol, è già la terza partita in cui prendiamo una rete e dobbiamo tornare a migliorare questo aspetto».

Il poco minutaggio di Iling-Junior? Giocando una volta in settimana c’è poco spazio per tutti. Poi giocheremo la Coppa Italia dove avremo modo di fare rotazioni. Nicolussi Caviglia ha fatto un’ottima partita, così come il resto del gruppo».