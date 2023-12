Serie A, Monza-Juventus LIVE 0-1: l’Uomo DiGre para un rigore ma la sblocca Rabiot

⏳ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium: Juventus in vantaggio 1-0 grazie al gol di testa siglato da Rabiot al 12′ sugli sviluppi di un corner. Da annotare un rigore parato da Di Gregorio a Vlahovic, praticamente un minuto prima del gol bianconero.

⚪🔴 46′ Corner di Machin per il colpo di testa di Pablo Marí che finisce alto.

⚪🔴 46′ Colpani innesca a destra Gagliardini che mette al centro per l’accorrente D’Ambrosio, Bremer allunga il gambone anticipando l’ex Inter e deviando in angolo.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪⚫ 41′ Buona trama a sinistra sull’asse Cambiaso-Alex Sandro, la sfera giunge a Kostic che mette al centro per l’inzuccata di Vlahovic che mette di poco alto sopra la traversa.

⚪⚫ 35′ La Juve aumenta i giri del motore con una bordata di Rabiot ben respinta con i piedi da Di Gregorio. Due occasioni importanti per il possibile 0-2 bianconero.

⚪⚫ 33′ Ghiotta occasione per il raddoppio della Juve su azione da corner: calcia Kostic dalla sinistra, sponda di Alex Sandro per Gatti che spreca in maniera clamorosa, da due passi, spedendo la palla alle ortiche.

🟨 30′ Ammonito Rabiot per un fallo commesso su Kyriakopoulos.

⚪⚫ 26′ Sul ribaltamento di fronte si crea una chance Chiesa che si accentra e calcia col destro da fuori area, palla che sorvola la traversa.

⚪🔴 25′ Avanza il Monza sul lato destro. Conclusione di Colpani dalla destra, deviata in corner da Alex Sandro.

⚪🔴 16′ Prova a reagire la compagine brianzola con un traversone dalla sinistra di Kyriakopoulos, indirizzato all’accorrente Colpani, appostato in area alla sinistra di Szczesny, ma la palla supera la linea di fondo ed è semplice rimessa per la Juve.

⚪⚫ 12′ Sul corner seguente, calciato da Nicolussi Caviglia, è Rabiot a svettare in area insaccando in rete per il gol del vantaggio bianconero. MONZA 0 – JUVENTUS 1

⚽️ GOL DELLA JUVENTUS ⚽️

⚪🔴 11′ L’UOMO DIGRE LA PARA!!! Vlahovic si fa intercettare il rigore da Di Gregorio e l’estremo difensore è superlativo anche nella ribattuta dell’attaccante serbo. Palla in corner.

⚪⚫ 8′ RIGORE PER LA JUVENTUS! Lancio di Kostic a cercare Cambiaso che viene falciato in area da Kyriakopoulos. Cartellino giallo per il laterale greco 🟨.

🧐 Fase di studio nei primi cinque minuti di gioco.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Anticipo succulento all’U-Power Stadium: per la quattordicesima giornata di Serie A si affrontano Monza e Juventus. I biancorossi di mister Palladino, imbattuti tra le mura amiche in campionato, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi; rispondono i bianconeri, guidati da Allegri, che sognano la vetta della classifica, distante ancora due punti dopo il pari ottenuto nel Derby d’Italia. Nella scorsa stagione bottino pieno della Regina Teodolinda contro la Vecchia Signora: 1-0 in casa con il gol vittoria di Gytkjaer che valse la prima vittoria del Monza in Serie A; 0-2 nel match di ritorno con le marcature di Ciurria e Mota Carvalho. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Previsto il pubblico delle grandi occasioni.

🧐 Scelte di formazione MONZA – Mister Palladino si gioca il jolly Ciurria come falso nueve dell’attacco biancorosso, considerando anche la non perfetta condizione fisica di Colombo che si accomoda in panchina; sulla trequarti spazio all’intoccabile Colpani e a Machin che vince il ballotaggio con Mota Carvalho; sulle corsie esterne Birindelli (figlio d’arte, suo padre Alessandro ha militato nella Juventus, ndr) e Kyriakopoulos.

🧐 Scelte di formazione JUVENTUS – Max Allegri conferma per dieci undicesimi la stessa formazione che ha impattato contro l’Inter: confermato il tandem d’attacco composto da Chiesa e Vlahovic; a centrocampo Nicolussi Caviglia parte ancora titolare accanto a McKennie e Rabiot; in difesa rientra Alex Sandro dopo l’infortunio.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Machin; Ciurria. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, Colombo, F. Carboni, Pedro Pereira, Bettella, V. Carboni, Maric, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Mota Carvalho. All. Raffaele Palladino.

⚪⚫ JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Locatelli, Danilo, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Nonge. All. Massimiliano Allegri.