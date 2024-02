Seregno, pubblicato il bando per la ripartenza del calcio: la prima fase si chiuderà il 21 marzo

Dopo un’attesa apparsa interminabile alla tifoseria azzurra, la centrale unica di committenza della Provincia di Monza e Brianza ha pubblicato martedì 20 febbraio la procedura di dialogo competitivo per la selezione di proposte per l’affidamento dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello di Seregno, mediante concessione della gestione e riqualificazione degli impianti, promossa dal Comune di Seregno. Come è noto, il vincitore sarà poi indicato al comitato regionale della Figc come la figura prescelta per iscrivere una nuova società al campionato di Promozione nella stagione 2024-’25, dopo che il 1913 Seregno è ormai stato dichiarato inattivo.

Calcio: sono previsti tre step

L’iter si comporrà ora di tre step. Il primo, che prevede la presentazione da parte dei concorrenti delle offerte, si chiuderà giovedì 21 marzo, alle 9. Appena mezz’ora più tardi, è in calendario la seduta di gara. Seguirà una fase di dialogo competitivo tra le parti, finalizzata al miglioramento delle proposte progettuali ed alla redazione di un quadro definitivo, che precederà infine una nuova gara. La speranza dell’amministrazione è quella di accorciare nei limiti del possibile lo step del dialogo competitivo, in modo da chiudere il percorso all’inizio del mese di giugno. «Abbiamo ben presente la tempistica che la federazione ci ha indicato per l’iscrizione della nuova società al campionato di Promozione e la rispetteremo» ha commentato il sindaco Alberto Rossi. Per l’annata 2023-’24 la fase delle iscrizioni è stata aperta il 5 luglio ed ha chiuso il 31 luglio.