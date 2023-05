Scuola: a Seregno torna il trofeo Effebiquattro per le primarie

A Seregno torna il trofeo Effebiquattro. La 33° edizione della gara organizzata dall’Asd 5 Cerchi Seregno, riservata alle scuole elementari della città, è in programma sabato 6 maggio sulla pista azzurra dello stadio Ferruccio.

Scuola: a Seregno torna il trofeo Effebiquattro, attesi tutti gli studenti dei comprensivi cittadini

Dopo tre anni di stop dovuto all’emergenza Covid, la storica manifestazione, che gode del patrocinio del comune, è pronta a tornare nella sua casa del “Ferruccio”, per la prima volta sul nuovo anello della pista.

Sono attesi in gara tutti gli studenti delle cinque classi dei tre istituti comprensivi cittadini: Aldo Moro, Cadorna e Rodari e della paritaria Sant’Ambrogio, ultima vincitrice del trofeo.

Scuola: a Seregno torna il trofeo Effebiquattro, il programma

Il programma gare sia femminili che maschili e prevede la velocità dei 60 metri per tutte le classi, dalla prima alla quinta, i 600 metri per le classi quarte e quinte e la staffetta 4×200 metri mista: due maschi e due femmine.

Premiazione individuale per i primi tre classificati di ogni gara e premiazione finale delle scuole per l’assegnazione del trofeo. Al termine rinfresco e medaglie per tutti i partecipanti. Il ritrovo è fissato allo stadio Ferruccio per le 14, con inizio gare alle 14.30.