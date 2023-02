Sci di fondo: Colnaghi fa tris alla Dobbiaco-Cortina, Lucia Broggini dà battaglia

La fondista Laura Colnaghi Calissoni (Gs. I Camosci Seregno) nella Gran Fondo internazionale Dobbiaco – Cortina di 42 km ha conquistato la terza vittoria di fila nella stagione dopo aver segnato il miglior tempo nella categoria F 60/69. La gara con oltre ottocento atleti al via, si è disputata su un percorso impegnativo e, in campo femminile, vittoria della svedese Malin Boerjesjoe che ha preceduto l’austriaca Anna Schmidhofer e la svizzera Nicole Donzallaz. La Colnaghi ha chiuso con la 26esima posizione assoluta e ha festeggiato per il primo posto nella categoria 60/69.

Sci di fondo: a Santa Caterina Valfurva, Broggini unica non valligiana

Domenica a Santa Caterina Valfurva si è disputata anche una gara regionale in tecnica classica riservata alle categorie giovanili. Il Gs I Camosci era presente con Lucia Broggini che nella categoria U14 (l’atleta è nata nel 2009) sui 4 km ha colto un ottimo terzo posto in una classifica che include solo atlete tesserate ai sci club di Valtellina e Valsassina. Unica concorrente non valligiana era Lucia, terza a soli 4”4 decimi dal gradino più alto e un decimo dal secondo posto. Ha vinto Francesca Nobili (Pol.Val Malenco), che ha preceduto di 4”3decimi Camilla Andreola (Alta Valtellina) e la Broggini. Un risultato che fa ben sperare per i prossimi Campionati Italiani giovanili a Vermiglio in marzo.

Sci di fondo: giovani a Schilpario

A Schilpario, in una gara regionale in tecnica classica, erano presenti quattro giovani affilati ai Camosci. Molto bene Sofia Ricca (cat. Superbaby – classe 2015) che ha ottenuto il 6° posto; il fratello Jacopo (cat. Cuccioli – classe 2012) ha chiuso al 14° con coetanei che abitano in montagna. Nella stessa categoria Emma Broggini si è classificata 33° e nella categoria baby, 23° posto per Alice Broggini (classe 2014).