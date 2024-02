Tre fondisti del GS I Camosci Seregno inseriti nelle categorie maggiori delle gare di sci di fondo, mentre la mancanza di neve ha annullato la maggior parte delle gare per le categorie giovanili.

Sci di fondo: Camosci Seregno tra gran fondo e poca neve, la Dobbiaco-Cortina

Il primo fondista a scendere in pista è stato Davide Maffeis che sabato si è presentato al via della 47°edizione della Dobbiaco – Cortina, gara di granfondo internazionale sulla distanza di 42 km in tecnica classica che si svolge dal 1977 ed è, dopo la Marcialonga, la seconda Granfondo più grande in Italia. Quest’anno il percorso è stato modificato: partenza dalla base dell’Aeronautica militare di Dobbiaco, salita fino a Carbonin e poi ritorno al centro fondo di Dobbiaco. La modifica è stata necessaria per la mancanza di neve da Cimebanche a Cortina. Davide Maffeis si è cimentato per la prima volta a questa gara, e ha coperto i 42 km in 2:09’16” posizionandosi al 77° posto assoluto, ma al 21esimo della Categoria M30. La gara è stata vinta dal giovane fondista norvegese Amund Riege.

Sci di fondo: Camosci Seregno tra gran fondo e poca neve, Broggini e Corti

Domenica a Schilpario, organizzata dallo Sc Gromo, si è disputata una prova di Coppa Italia Rode in tecnica classica, aperta anche alla U16. In gara due atlete de I Camosci, Lucia Broggini categoria U16 e Matilde Corti U18, impegnate sul percorso di 10 km. Per entrambe era la prima esperienza su una simile distanza in gara, su una pista disagevole.

Comunque, alla presenza del meglio del fondismo italiano delle categorie, entrambe hanno ottenuto buoni piazzamenti, in prospettiva di quelli che saranno gli appuntamenti top del 2024, nel caso i Campionati Regionali ed i Campionati Italiani di categoria. Alla fine della loro prova Lucia Broggini si è classificata al nono posto tra le U16 (gara vinta da Emma Schwitzer – Alto Adige) e Matilde Corti 37esima tra le U18.

Seregno Sci di fondo Calissoni Colnaghi Laura a sinistra sul podio

Sci di fondo: Camosci Seregno tra gran fondo e poca neve, Coppa Italia Master

Sempre domenica, a Passo Coe – Folgaria si è disputato il 28° trofeo Euganeo, gara valevole per la Coppa Italia Master in tecnica libera. Su una pista, al limite dello sciabile per la poca neve e temperature da tarda primavera, Laura Calissoni Colnaghi si è classificata al primo posto nella categoria F4 e Davide Maffeis (Cat.M1) al quinto.