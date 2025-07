Scherma: l’Italia con Errigo bronzo ai Mondiali di Tbilisi 2025

Non scende dal podio l’Italia del fioretto. Ai Mondiali di Tbilisi 2025, in Georgia, medaglia di bronzo per il team con Arianna Errigo – alla 23° medaglia iridata in carriera – Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi.

Dopo lo stop in semifinale con la Francia (45-34), il quartetto azzurro si è ripreso dalla delusione contro il Giappone: ha voluto e conquistato la medaglia di bronzo, imponendosi per 45-30.

Scherma: l’Italia con Errigo bronzo ai Mondiali, “non è la medaglia che immaginavamo ma ha dentro tutto”

“Medaglia di Bronzo al Campionato del Mondo – ha commentato la campionessa di Muggiò – A volte i sogni prendono strade diverse, questa medaglia non è quella che immaginavamo… ma ha dentro tutto: la lotta, la delusione, la forza di rialzarsi. Ed è proprio per questo che vale tantissimo. Sempre“.