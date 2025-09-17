Grande successo per la 13° edizione del Torneo Knorr-Bremse che, dopo un anno di stop, ha riportato l’alta ginnastica ritmica al PalaUnimec di Arcore. La manifestazione che ha visto in pedana 180 atlete provenienti da 19 società lombarde, ha offerto due giornate di gare emozionanti.

Ritmica, successo ad Arcore per il Torneo Knorr-Bremse: il livello Gold

Le ginnaste di livello Gold divise in categorie in base alla loro età, dalle Allieve fino alle più esperte Senior, si sono sfidate sulla base del programma tecnico e hanno presentato esercizi a corpo libero, fune, palla, clavette, nastro, cerchio. Al termine il trofeo Knorr-Bremse, è stato assegnato a Desirée Pasinetti (Senior livello A, della Ritmica Futura di Concesio) con una performance apprezzata da una giuria composta da Fabrizio Ciceri, presidente della Casati Arcore, Stefania Maggioni, Rosanna Maggioni ed Elena Molteni della Knorr-Bremse.

Ginnastica Casati Arcore Ritmica atlete e staff tecnico al Palaunimec

Ritmica, successo ad Arcore per il Torneo Knorr-Bremse: bel banco di prova per la Casati

Il torneo è stato anche un’importante occasione per le ginnaste della Casati Arcore, che si sono distinte con risultati di rilievo. Ginevra Sabbioni (categoria A1) ha conquistato il terzo posto al corpo libero e alla fune; nella categoria A2, Ginevra Migliardi e Micaela Lozito hanno conquistato nell’ordine il 2° e il 3° posto alla fune. Ottimi risultati anche per Matilde Sabattini, 3° al cerchio e 1° al nastro nella categoria S1, e per Asia Fava, 2° nell’All-around categoria A3. Per la Casati c’erano in pedana anche Erika Capuano, Ginevra Sabbioni, Ginevra Migliardi, Amira Schiratti, Matilde Bidinotto, Mia Brunelli, Greta Morandi, Emma Frigerio, Anastasia Maksymiv accompagnate in gara dalle allenatrici, Aurora Sabattini e Camilla Lozito.

«È stato un bel momento di confronto tra società, con ginnaste di alto livello che militano nella Serie A – ha commentato l’allenatrice della Casati, Simona Mattavelli – È stato anche un bel banco di prova per le nostre ragazze che a breve inizieranno i campionati individuali».

Ritmica, successo ad Arcore per il Torneo Knorr-Bremse: presente l’azzurra Viola Sella

La kermesse è stata impreziosita dalla presenza dell’azzurra Viola Sella, che da poco è entrata a far parte del Gs Aeronautica Militare con il grado di Aviere scelto. La ginnasta milanese ha regalato un momento magico agli spettatori con le esibizioni al corpo libero e alla palla.