Ritmica: Torneo Knorr-Bremse ad Arcore nel weekend, 180 ginnaste in pedana

La stagione della ginnastica ritmica si apre al Palaunimec di Arcore con la 13° edizione del Torneo Knorr-Bremse che sabato 13 e domenica 14 settembre su iniziativa della Casati vedrà in pedana 180 atlete di livello Gold provenienti da 19 società lombarde, dalle allieve fino alle senior. Le ginnaste si sfideranno sulla base del programma tecnico e potranno portare esercizi a corpo libero, fune, palla, clavette, nastro e cerchio.

Ritmica: Torneo Knorr-Bremse ad Arcore nel weekend, 12 atlete per la Casati

La Casati Arcore schiererà 12 delle sue atlete più promettenti, pronte a esibirsi su più attrezzi in base alla categoria di appartenenza. In pedana, accompagnate dalle allenatrici, Aurora Sabattini e Camilla Lozito sono: Erika Capuano, Ginevra Sabbioni, Micaela Lozito, Ginevra Migliardi, Amira Schiratti, Asia Fava, Matilde Bidinotto, Mia Brunelli, Greta Morandi, Emma Frigerio, Anastasia Maksymiv, Matilde Sabattini. In giuria per la Casati Arcore ci sarà la tecnica Simona Mattavelli.

Il ritorno del torneo è stato reso possibile grazie al rinnovato sostegno di Knorr-Bremse, azienda di Arcore che da sempre affianca il team biancoverde nelle sue iniziative.

“Questa edizione ha un significato speciale per noi – dichiara lo staff organizzatore. – È la prima volta che si svolge senza la presenza del nostro storico presidente, Antonio Radice, e del presidente onorario, Luigi Maggioni, figure fondamentali che non mancavano mai, portando calore e orgoglio alla manifestazione e premiando la società vincitrice. Abbiamo voluto riproporre il Torneo anche per onorare la loro memoria e la passione che ci hanno trasmesso“. Il Torneo Knorr-Bremse scatta nel pomeriggio di sabato e culminerà domenica sera con le premiazioni.