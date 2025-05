È iniziata a Desio la nuova era della ginnastica ritmica italiana. Dopo il licenziamento di Emanuela Maccarani, il presidente della Federazione Ginnastica Andrea Facci ha presentato alla squadra la nuova allenatrice: è la bulgara Mariela Pashalieva, campionessa europea nell’88 da atleta, con due finali olimpiche all’attivo nello staff tecnico della Bulgaria ai Giochi di Pechino 2008 e a Londra 2012 e un podio mondiale.

La nuova direttrice tecnica ha incontrato la squadra nazionale a inizio settimana al rientro dai successi all’European Cup di Baku con le squadre junior e senior (su tutte Sofia Raffaeli che ha vinto l’intera European Cup) e si è messa al lavoro da martedi 6 maggio con le tecniche azzurre Alessia Russo e Valeria Carnali per i primi controlli tecnici delle atlete per programmare i Campionati d’Europa d’inizio giugno, a Tallinn, in Estonia.

Ritmica Desio Nazionale – Foto Simone Ferraro/Federginnastica

Ritmica: Mariela Pashalieva a Desio per il “dopo Maccarani”, la squadra ha salutato Centofanti e Mogurean

Per lei è iniziata «un’avventura piena di gioia, di cose nuove e bellissime, sono impaziente di cominciare a lavorare con queste meravigliose ginnaste. Non è solo un piacere essere qui ma un onore – ha detto – Per me l’Italia Team è sempre stata una scuola di riferimento nella mia carriera, perché rappresenta egregiamente il movimento della ritmica internazionale».

La squadra è composta da Chiara Badii, Sofia Sicignano (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino), Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori (Aeronautica Militare), Lorjen D’Ambrogio (Opera Roma), Allegra Jakic (Endas Cervia) e l’aviere Laura Paris che, dopo il ritiro dall’attività agonistica annunciato lunedì da Martina Centofanti e Daniela Mogurean, è l’unica rappresentante del gruppo di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi.