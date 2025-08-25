Desio abbraccia Sofia Raffaeli oro nel cerchio bronzo nella palla ai Mondiali di Ritmica di Rio

Sesto oro ai Mondiali di Rio de Janeiro per Sofia Raffaeli. Un traguardo che si aggiunge al bronzo vinto solo un giorno prima e a un altro bronzo seguito all’oro conquistato nell’indimenticabile giornata di domenica 24 agosto. La 21enne di Chiaravalle ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova, argento e la tedesca Anastasia Simakova, bronzo. Soltanto quinta la campionessa olimpica e due volte iridata Darja Varfolomeev, che si riscatta però nella palla dove ha vinto sabato, davanti alla statunitense Rin Keys, e proprio a Raffaeli (che era campionessa uscente di specialità). Sesta l’altra azzurra Tara Dragas. Raffaeli — che tre anni fa aveva vinto l’oro nell’All’Around, al cerchio, alla palla – si misurata anche nella finale delle clavette, ottenendo un quinto posto. Per finire, Dragas concorrerà nel nastro.

Italy’s Sofia Raffaeli performs during the individual all-around final at the 41st FIG Rhythmic Gymnastics World Championships at Carioca Arena, in Rio de Janeiro, Friday, Aug. 22, 2025. (AP Photo/Bruna Prado) associated Press / LaPresse Only italy and spain

Delusione invece per la prova a squadre dove le Farfalle hanno chiuso solo al 15esimo posto, lontane dalla zona medaglie e da quella di accesso alle finali di specialità. Due esercizi sottotono hanno inciso pesantemente sul punteggio complessivo. La gara è stata vinta dal Giappone, davanti alle padrone di casa del Brasile, seconde, e alla Spagna, terza. La sfida si preannuncia durissima: in palio non ci sono solo medaglie, ma anche prestigio e consapevolezza in vista del cammino verso i prossimi appuntamenti internazionali lungo la strada che arriverà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.