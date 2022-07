Riqualificato a Seregno il campo di basket nel parco della pace

Il parco della pace, nuova denominazione che accompagna ormai da qualche settimana il parco del Crocione a Seregno, l’ampio polmone verde stretto tra le linee ferroviarie che solcano il territorio a settentrione e gli edifici dell’Aler a meridione, può finalmente contare su un impianto sportivo riqualificato, a vantaggio dei frequentatori. Stiamo parlando del campetto di pallacanestro all’aperto, da tempo lasciato al suo destino, che l’amministrazione comunale, avvalendosi della partnership indispensabile del Basket San Rocco, in particolare del presidente Paolo Pugliano, storica figura di riferimento del movimento cestistico locale, e di sua figlia Anastasia, ha voluto riportare in condizioni ideali per favorire un suo utilizzo. «Il rettangolo di gioco versava da molti anni in stato di abbandono -ha spiegato il sindaco Alberto Rossi-. Il Basket San Rocco ha realizzato un intervento di sistemazione, con nuovi canestri e con la tracciatura del campo. Un ulteriore passo affinché il parco possa essere vissuto in maniera sana e positiva, nel segno dello sport».

Parco della pace: il punto della situazione



Il campetto di basket non è la sola struttura all’aperto nel parco della pace, che può contare anche su un campo di calcio, il cui fondo magari necessiterebbe oggi di un occhio di riguardo, ma che strada facendo è comunque servito anche per soddisfare in emergenza le esigenze di spazi del settore giovanile del Seregno calcio. La novità appena descritta ha ricordato in tutto e per tutto l’intervento che si era concretizzato lo scorso anno, quando l’amministrazione ed un altro sodalizio sportivo, il Basket Seregno, si erano mossi per ripulire e riqualificare il campo di pallacanestro all’aperto nel parco del Ceredo, che poi ha ospitato anche alcuni appuntamenti della seconda edizione della “Seregno Sport Week”, svoltasi nel mese di giugno, ed il recente camp estivo per i giovani promosso proprio dalla società gialloblù. L’annuncio della riqualificazione sulla pagina di Facebook del sindaco ha provocato qualche commento forse inaspettato. Antonello Dell’Orto, di Legambiente Seregno Onlus, ha infatti osservato che «purtroppo le fotografie testimoniano la grave situazione in cui si trovano molte piante in città. La siccità ne ucciderà almeno il 20 per cento, prima della fine dell’estate. Piante anche di 30, 40, 50 anni… Forse un piano di bagnatura ne avrebbe salvate alcune, forse molte, ma tant’è. Il parco si abbellirà senza piante: speriamo sia da monito per i prossimi anni».