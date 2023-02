Pallavolo: Vero Volley riparte in Champions League, Dnipro battuto

Il Vero Volley Milano si mette subito alle spalle la delusione della finale di Coppa Italia persa contro Conegliano. In Repubblica Ceca, la squadra di Marco Gaspari ha battuto la squadra ucraina dell’SC Prometey Dnipro 3-1 e ha consolidato il primo posto nella Pool B della CEV Champions League 2023. Parziali: 19-25, 18-25, 26-24, 14-25.

Pallavolo, Parrocchiale: «Contente anche se ci siamo complicate la vita»

«Siamo contente della vittoria, anche se ci siamo complicate la vita da sole in un match che stavamo gestendo molto bene – ha commentato il libero Beatrice Parrocchiale – Nel quarto set invece abbiamo nuovamente giocato il nostro gioco, portando a casa una importante vittoria. Quel terzo parziale perso macchia una prova ottima, visto che nel girone della Champions League ogni set conta tantissimo, ma dobbiamo guardare il lato positivo perché è una vittoria che ci regala fiducia dopo la sconfitta in Coppa Italia. Non vediamo l’ora di affrontare Le Cannet a Milano l’8 febbraio per vendicare la sconfitta subita da loro all’andata e chiudere da prime nel girone».

Pallavolo, prossimi impegni Vero Volley Milano

Prossimi impegni: sabato all’Arena di Monza c’è Perugia, l’8 febbraio all’Allianz Cloud di Milano arriva Le Cannet per l’ultima gara del raggruppamento.