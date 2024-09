Pallavolo: Mint Monza deve sudare ma vince la prima, ok al tie-break con Grottazzolina

È iniziata col piede giusto la Superlega della Mint Vero Volley Monza che pur sudando si è imposta al tie-break domenica in casa della neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina. I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno portato a casa due punti e non tre dalla trasferta marchigiana ma visto il momento difficile a livello di assenze il bicchiere è decisamente pieno.

Pallavolo: Mint Monza deve sudare ma vince la prima, tutte le assenze

Ivan Zaytsev per regolamento, visto che è stato tesserato dopo il 17 agosto, potrà giocare solo dalla quarta giornata (quando è in programma il derby con l’Allianz Powervolley Milano), Osmany Juantorena non ha ancora recuperato dall’operazione alla schiena e l’infortunio di Leandro Mosca impedisce al momento anche al centrale statunitense bronzo olimpico Taylor Averill di scendere in campo, per via della norma sul numero degli stranieri.

Pallavolo: Mint Monza deve sudare ma vince la prima, Szwarc da 30 punti

Nonostante le poche alternative, la squadra del Consorzio ha dato una bella risposta e in particolare Arthur Szwarc, top scorer all’esordio con 30 punti, ha firmato un successo prezioso per morale e classifica. L’impressione è che quest’anno ogni punto peserà ed essersi già messi davanti a concorrenti per i playoff come la stessa Milano ma anche Modena non può che far piacere.

Pallavolo: Mint Monza deve sudare ma vince la prima, la soddisfazione di capitan Beretta

«Devo dire che è stato un bell’inizio di campionato – ha confermato capitan Thomas Beretta – Grottazzolina ha messo in campo tutta la grinta e la voglia di fare bene in questo esordio in SuperLega. Voglio fare i complimenti alla mia squadra perché, nonostante abbiamo un po’ sofferto e non siamo ancora nel massimo della nostra forma, siamo riusciti a rimanere sempre in partita e ripartire nei momenti più complicati. Queste sono le sfide che temprano il carattere e che ci permetteranno di costruire solide basi per il prosieguo della stagione».

Pallavolo: Mint Monza deve sudare ma vince la prima, sabato arriva Piacenza degli ex Galassi e Maar con Romanò e Brizard

Sabato Monza andrà a caccia di conferme tra le mura amiche dell’Opiquad Arena contro la sempre temibile Gas Sales Bluenergy Piacenza degli ex Galassi e Maar, nella prima partita casalinga stagionale dopo una trasferta proficua.