Pallavolo, Supercoppa: niente finale per Monza, passa Trento

Niente finale di Supercoppa per la Mint Vero Volley Monza: nella prima semifinale, sul campo di Firenze, vincono i campioni d’Europa in carica dell’Itas Trentino. Il risultato dice 3-0 con parziali di 20-25, 21-25, 23-25. Monza lotta ma sfuma l’occasione della seconda finale su due partecipazioni.

Pallavolo, Supercoppa: partita e top scorer

Prima e seconda frazione all’insegna dell’equilibrio, con pochi momenti a decidere l’andamento della sfida; più combattuto il terzo set con Monza brava a rimontare sul finale e a portarsi al comando sul 23-21, prima dell’affondo di Trento. In casa Monza top scorer il finlandese Marttila, con 15 palloni a terra. Poi il tedesco Rohrs con 9 punti e il canadese Szwarc.

Pallavolo: domenica 29 settembre esodio casalingo in campionato

Ora testa al campionato: domenica 29 settembre alle 19, Beretta e compagni affronteranno la neo promossa in Serie A, Yuasa Battery Grottazzolina per l’esordio stagionale in SuperLega Credem Banca.