Pallavolo: il cordoglio del Vero Volley per la morte di Julia Ituma

Cordoglio anche del Consorzio Vero Volley di Monza per la morte della pallavolista di 18 anni Julia Ituma. Ituma, opposto della Igor Novara, era Istanbul dove con la sua squadra aveva giocato, perdendo, in Champions League. La giovane, nata a Milano da genitori nigeriani e cresciuta nel Club Italia, è precipitata da una finestra dell’albergo ed è stata ritrovata all’alba dal personale. Indagini in corso, avvalorata la tesi del gesto volontario.

Pallavolo: il cordoglio del Vero Volley, il messaggio

“Il Consorzio Vero Volley si unisce al cordoglio di tutto il mondo della pallavolo per la tragica scomparsa della giovane Julia Ituma. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia”, scrive il Consorzio sui social.