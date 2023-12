Otto medaglie a Gallarate per l’Arco Monza e Brianza, vittoria di Prandini (Bosco delle Querce Seveso)

Un gruppo di arcieri affiliati a società della Brianza si è presentato sulle linee di tiro nella gara di chiusura della stagione sportiva 2023, organizzata a Gallarate dalla Compagnia Arcieri Monica nella palestra di Viale dell’Unione Europea. Otto medaglie (sei individuali e due conquistate dalle squadre dell’Arco Monza e Brianza) hanno premiato l’impegno e la determinazione degli atleti brianzoli. Innanzitutto nella divisione arco olimpico, spicca la vittoria di Beatrice Prandini della società Bosco delle Querce di Seveso nella divisione arco olimpico, categoria juniores.

Beatrice Prandini in azione

Tiro con l’arco: Il cammino di Beatrice Prandini (anche in Azzurro)

Questa atleta (nel suo palmares appare anche una partecipazione in maglia azzurra ai mondiali giovanili svoltisi nell’agosto 2019 a Madrid) ha archiviato le gare disputate nel mese di dicembre con un rendiconto importante nel quale emerge anche un primo posto individuale nell’arco olimpico (gara a Limito di Pioltello). Più consistente il bilancio delle medaglie conquistate nel compound: una di bronzo individuale a Cassano D’Adda (ex aequo con Giorgia Maffiuletti dell’Airone di Turate) e sempre in quest’ultima cittadina, nella prova interregionale organizzata dagli Arcieri dell’Adda, una d’argento con la squadra sevesina completata Giorgia Rota e Amalia Stucchi. Inoltre il terzetto Prandini, Rota, Stucchi ha vinto l’oro a Montichiari nel Trofeo Colli Morenici.

Tiro con l’arco, i medagliati brianzoli a Gallarate

A Gallarate, nell’olimpico, hanno vinto medaglie individuali gli atleti seniores Daniela Sangiorgio (Arcieri del Borgia-Usmate Velate) quella d’argento e Mattia Amati (Arc.Comp.di Monza e della Brianza) il bronzo; e nell’arco nudo, categoria master, Roberto Pancot l’oro e Valerio Montanari il bronzo (dopo spareggio) entrambi dell’Arco Monza e Brianza; quindi Adriano Fabbian (Comp.Arc.del Sole Solaro) l’argento. I membri di due squadre dell’Arco Monza e Brianza sono tornati in sede con medaglie d’argento al collo: sono i seniores Mattia Amati, Denis Brunello, Maurizio Parravicini che hanno gareggiato nell’olimpico; i master Roberto Pancot, Valerio Montanari, Paolo Bronzi schierati sulle linee nell’arco nudo.

La stagione 2024 si aprirà a Canegrate il 6 gennaio con una gara giovanile.