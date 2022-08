Nuovo rinforzo argentino per il Teamservicecar Monza: arriva Santi Chambella

Ancora un rinforzo di mercato dall’Argentina per il Teamservicecar Hrc Monza. Ad una settimana esatta dall’inizio degli allenamenti in vista del prossimo campionato di serie A/1 di hockey su pista, previsto mercoledì 17 agosto, la dirigenza brianzola ha annunciato l’ingaggio di Santi Chambella, classe 2004, esterno originario di Mendoza come l’altro neo monzese Conrado Piozzini. L’atleta approderà in Italia a torneo già cominciato, dopo aver disputato i mondiali Under 19 a San Juan, sempre in Argentina. Il suo sbarco è programmato nel tardo autunno.

Hockey su pista: Chambella si presenta

«Gioco nel Murialdo da quando avevo 3 anni ­-ha raccontato il giovane alla pagina di Facebook ufficiale- ed ho sempre vissuto l’hockey indossando questa casacca. Il club non è solo la mia squadra, ma fa parte integrante della mia vita, perché qui ho maturato quasi tutte le amicizie». Chambella in biancorossoblù sarà inserito in un progetto che prevede quattro stranieri, ma la concorrenza non sembra spaventarlo: «Ho scelto Monza perché credo che sia un grande club, soprattutto a livello umano. La gente mi ha parlato benissimo di tutti coloro che formano la società. Lascio per la prima volta l’Argentina e trovare un buon ambiente per me sarà fondamentale». Le idee del versatile giocatore, descritto come capace di mandare in rete gli altri, prima ancora che come bomber, sembrano chiare: «Voglio dare il massimo delle mie possibilità. Di conseguenza, l’ambizione credo che sia quella di adattarsi il più in fretta possibile al club ed alla nuova squadra. Come risultati, non c’è dubbio, dovremo cercare di arrivare il più lontano possibile».