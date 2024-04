Nuoto Artistico: Sincro Seregno quinto agli Italiani a squadre

Prosegue inarrestabile la crescita della società Sincro Seregno sotto la guida di Virginia Ratti che da sedici anni ricopre la carica di presidente affiancata da un dinamico consiglio direttivo composto da persone dedite al sostegno ed alla divulgazione del nuoto artistico. L’ultima, importante conferma arriva dal Campionato italiano assoluto invernale di nuoto artistico disputato a Riccone nel quale la società Sincro Seregno ha conquistato il quinto posto nella classifica a squadre mentre nelle gare individuali le sincronette Caterina Cucco e Lara Pollini si sono posizionate, rispettivamente, al nono e al decimo posto nel Solo libero e al decimo nella finale Doppio libero.

Nuoto Artistico: «Non potevamo iniziare la stagione estiva in modo migliore»

«Siamo molto contenti: la stagione estiva non poteva iniziare nel modo migliore – commentano i dirigenti della società – A Riccione abbiamo annotato significative prestazioni di parte delle nostre atlete che ci hanno rappresentato con due singoli, quattro doppi e due squadre. Nelle prove finali, le squadre hanno chiuso al quinto e al tredicesimo posto; in quella del singolo Caterina Cucco e Lara Pollini si sono inserite nella nona e decima posizione. Entrambe, dopo aver superato le qualificazioni, nella finale del doppio hanno chiuso in decima posizione. Complimenti a tutte le nostre atlete e al nostro staff tecnico che svolge un lavoro prezioso come era successo nel Campionato italiano juniores, disputato di recente a Riccione, dove tra l’altro Lara Pollini ha vinto il bronzo nell’esercizio del solo, seguita al quinto posto da Caterina Cucco quindi seguito da un ottimo quinto posto nel doppio e soprattutto per aver concluso il campionato come terza società in Italia e prima in Lombardia».

Nuoto Artistico: la squadra in acqua

A Riccione la squadra Sincro Seregno posizionatasi al quinto posto nel Campionato italiano assoluto era formata da Emma Brandolini, Olivia Busi, Giada Chieregato, Caterina Cucco, Chiara Garraffo, Carolina Piancatelli, Lara Pollini, Sofia Trantino e completata con le riserve Alice Garaffo, Valentina Katic, Alice Zadek.