Notte dei Campioni: alla Us.Lombarda il trofeo “Città di Seregno Boxe”, la star Lorusso incanta

Grande successo per la Notte dei Campioni organizzata da Luca Leva presidente della Us.Lombarda-Fight Club Seregno. Quasi due mila appassionati accorsi al Palasomaschini in un clima di pura festa sportiva, hanno reso la serata indimenticabile. Nella prima parte spazio ai pugili dilettanti che, suddivisi in due squadre, sono saliti sul ring per conquistare il “XVIII Trofeo Città di Seregno Boxe” Memorial Damiano Cunegatti, Vicepresidente del club recentemente scomparso. A prevalere è stata la squadra Us.Lombarda composta da quattro pugili allenati da Antonio Leva e da altri cinque affiliati ad altrettante società. In risalto le prestazioni dello junior Moreno Lucca (Cat.50 kg) che ha sconfitto Vincenzo Caffarelli (Celano Boxe); quindi Francesca Corso (Cat.Elite 55 kg) inossidabile atleta che ha pareggiato con Stefania Cristiani (Cremasca). Vittorie nette per Federico Testa (Cat.70 Kg) e Misha Tabirta (Kg.68) apparsi superiori a Cristopher Acquistapace (Boxe Valtellinese) e Michele De Novellis (Fighter).

Trofeo “Città di Seregno” consegnato dal sindaco

Alberto Rossi, sindaco di Seregno, premiato da Luca Leva

Alla consegna del trofeo “Città di Seregno” è intervenuto anche il sindaco Alberto Rossi che ha comunicato, in anteprima, una notizia importante: la città di Seregno il prossimo 22 maggio verrà riconosciuta tra le “European Capitals and Cities of Sport Federation 2025“, ovvero come Città Europea dello sport. Un titolo che viene attribuito a livello municipale da Aces Europe delegazione italiana, che mira a promuovere i valori olimpici universali e che ogni anno seleziona le città più meritevoli.

La seconda parte della riunione ha offerto emozioni a iosa. Nella boxe per merito del campione europeo dei pesi gallo Alessio “Mosquito” Lorusso.

Lorusso si allena in vista della difesa Ebu di maggio a Monza

Il 27enne fighter che abita a Besana Brianza è salito sul ring per un match di collaudo in vista della difesa Ebu contro il francese Elie “Spider” Konki in programma il 25 maggio a Monza. Lorusso opposto al 33enne colombiano Jeison Cervantes Luna ha risolto velocemente il confronto con un kot alla 2a ripresa. Nel sottoclou due sfide: a livello di massimi leggeri l’egiziano-lombardo Mohamed “Momo” Elmaghraby ha sconfitto ai punti il parmense Inoussa Nonkane dopo un gran match e intensi applausi da parte del pubblico per pugili che si sono battuti senza tregua. Nei medi ottimo anche il match tra due debuttanti. Ha vinto James Polveri (Gordini Boxe) capace di mettere ko con un potente destro il lombardo-dominicano Roner Alcantara al sesto round. Nella kichBoxing uno dei match più intensi ha visto vincitore Roberto Sacco (l’atleta risiede a Giussano) che ha sconfitto il combattivo tunisino Ayoub Gharaidia.