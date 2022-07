Monza-Resegone 2022: tutti i nomi e le foto delle premiazioni

Dopo la fatica, i meritati momenti di gloria. Venerdì sera, primo luglio, nell’ex Stadio del Verga, in via Rosmini a Monza, dove sorgerà la nuova sede del Cai Monza e la Casa della Montagna, si sono tenute le premiazioni degli atleti che hanno preso parte sabato 25 giugno alla sessantesima edizione della Monza-Resegone.

Monza Resegone 2022: il codice etico della gara

Tanto l’entusiasmo da parte di tutti, scandito dalle numerose foto ricordo per immortalare le emozioni di una gara unica e appassionante. Enrico Dell’Orto, il presidente della Società Alpinisti Monzesi (il sodalizio organizzatore insieme al Monza Marathon Team) ha sottolineato la bellezza della ripartenza ringraziando gli atleti “che ci hanno dato fiducia, hanno creduto in questa avventura e hanno dimostrato la loro voglia di ricominciare facendo ciò che più amano: correre, stare insieme, condividere sforzi e amicizia”.

Monza-Resegone 2022: le premiazioni

In questa atmosfera di festa il presidente ha voluto dare una “strigliata” a chi (senza nominarli) è venuto meno alle regole (anche morali) della competizione: “La Monza-Resegone-ha sottolineato Dell’Orto- è una gara che si fa in tre. Si parte insieme, si continua insieme, si arriva insieme. Se un compagno di squadra accusa dei problemi, non va abbandonato. Ci si ferma, lo si assiste, si chiamano i soccorsi. Purtroppo, quest’anno qualcuno ha fatto diversamente. La squadra è stata squalificata, ma ci auguriamo di non dovere più assistere in futuro a episodi di questo genere”.

Monza-Resegone 2022: i nomi dei protagonisti

Centosessanta sette le squadre che hanno partecipato alla Monza-Resegone del 2022. Oltre ai buoni valori per le prime cinque classificate di ogni categoria, sono state distribuite a tutti i classificati le ambite medaglie personalizzate, oltre alla maglia esclusiva da “finisher” Affari & Sport e Rock Experience e la bottiglia di vino da collezione dedicata (guarda la gallery completa). I vincitori della Affari & Sport di Villasanta (Simone Paredi, Andrea Gandini e Ahmed El Mazoury) sono stati premiati anche per aver ottenuto il miglior tempo nel tratto Monza-Erve mentre i più veloci nel segmento Erve-Capanna sono stati i secondi classificati della Me.Pa Assicurazioni di Monza (Davide Perego, Luca Tocco e Marco Redaelli).

La donna più veloce è risultata Chiara Milanesi della Fo di Pè di Valbrembo, quinta squadra assoluta e prima formazione mista della classifica. Con Chiara, infatti, hanno corso due uomini Maurizio Sigismondi e Giampaolo Vanoncini. La terna Enoteca Carlo Cattaneo di Carate Brianza, invece, è stata la migliore squadra femminile e ha ricevuto un riconoscimento che ha fatto venire i lucciconi. Italo Brusghini e Daniela Girardi (un’atleta storica che vanta ben diciassette partecipazioni alla Monza-Resegone) hanno consegnato ad Antonella Sirtori, Ombretta Riboldi e Federica Ferrario tre medaglie in ricordo di Teresa Pirola, la prima donna che si iscrisse alla Monza-Resegone nel 1976, tre anni dopo che la gara ricominciò dopo un lungo periodo di stop. Pirola è mancata due anni fa.

Alla Aries Como Athletic Team Quelli del Lungo – Como, ventisettesima classificata, è stato attribuito il premio per la squadra più giovane. Jacopo Gandola, Simone Carlo Orrico e Matteo Restani in tre “compiono” ottanta anni. La squadra B della Mepa Assicurazioni, giunta diciannovesima, è stata premiata con il riconoscimento del Comitato monzese della Croce Rossa Italiana.