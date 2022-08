Lega Pro, ufficializzati girone e date coppe: ecco chi saranno le avversarie del Renate

La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi per la stagione 2022-23. Questa la griglia del Girone A con il Renate e composto da 20 squadre. Sono AlbinoLeffe, Arzignano Valchiampo, Feralpisalò, Juventus, Lecco, Vicenza, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Trento 1921, Triestina e Virtus Verona. La Lega Pro dopo aver pubblicato il Comunicato relativo alla composizione dei 3 gironi di Serie C ha reso note anche le date e il regolamento della Coppa Italia di Serie C. Si parte domenica 21 agosto con il primo turno a eliminazione, finale d’andata l’1 marzo e di ritorno l’11 aprile.