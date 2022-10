La Salus Ciclistica Seregno riparte con Marco Moretto presidente

Il ritorno della Salus Ciclistica Seregno. Quando sembrava che la storia della società fondata nel mese di gennaio del 1947 fosse ormai giunta al capolinea dopo anni complessi, a farla riapparire sulle scene sportive è intervenuto Marco Moretto, giovane imprenditore di Desio. Un’autentica sorpresa, tale da richiamare nell’immaginario collettivo quello dell’araba fenice, uccello mitologico che affonda le sue radici nell’antichità quando i popoli avevano la necessità di aggrapparsi ad alcuni miti, per trovare le energie necessarie per reagire alle avversità. E oggi l’araba fenice, in un periodo contrassegnato da tante difficoltà, è anche e soprattutto un segnale inequivocabile di resilienza.

Salus Ciclistica: chi è Marco Moretto

Marco Moretto, al centro, nuovo presidente della Salus Ciclistica Seregno

Imprenditore nato il 13 aprile 1977, che ha indossato da atleta la maglia della gloriosa società di Seregno, in anni in cui alla guida c’era quale presidente Giuseppe Meroni, nonché uno staff dirigenziale di primissimo valore. Moretto, infatti, ha gareggiato con la maglia della Salus per dieci stagioni, dall’esordio avvenuto 1986 nella categoria Primavera, per proseguire quindi nelle successive categorie, definite in base all’anno di nascita, Esordienti, Allievi, Dilettanti Juniores. Moretto è stato un eccellente corridore: nei due anni in cui ha corso da esordiente ha raccolto tre secondi posti e un terzo; quindi da allievo (stagioni 1992-1993) ha replicato con tre vittorie e tre terzi posti e nelle successive due stagioni da dilettante junior cinque vittorie e altrettanti secondi posti. E per dimostrare che la Salus Ciclistica Seregno possa ritornare a splendere dopo stagioni buie, Moretto ha assunto la carica di presidente subentrando a Eraldo Ornaghi, che sarà il suo vice, mente il nuovo consiglio direttivo è composto dal segretario Angelo Santambrogio, dal tesoriere Mauro Nalio e dai consiglieri Ivano Lain, Carlo Brambilla, Angelo Nava, Elvio De Nova e Marino Valtorta.

Salus Ciclistica: il prossimo anno in gara i Giovanissimi

La notizia è ufficiale e lo stendardo con due stelle a significare le 20 Ruote d’Oro conquistate dalla società, tornerà a sventolare sulle strade e nelle corse agonistiche giovanili. Nella prossima stagione, infatti, i primi ad indossare le nuove maglie gialloblù saranno gli atleti della categoria Giovanissimi, che saranno diretti da Samuel Testa. La Salus si appresta quindi a ripartire in punta di piedi, ma con il desiderio di rinascere.