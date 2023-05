La Pro Carate sale sul terzo gradino del podio ad Ancona e accede al Final Six di Napoli

Ad Ancona si è conclusa anche la terza e ultima tappa della regular-season di serie A1 di ginnastica artistica e la Pro Carate ha conquistato il terzo posto e con questo risultato ha staccato il pass per la final six di Napoli con in palio lo scudetto. Corrado Corti, responsabile tecnico della società ha fatto ruotare sui sei attrezzi Yumin Abbadini (spicca il 14.150 al cavallo), Riccardo Villa (13.550 al corpo libero, 13.700 alla sbarra, 14.200 al volteggio), Diego Vazzola, Daniel Carron Caro, Matteo Fortuna e Giacomo Arena che hanno raccolto complessivamente 236.300 punti. La Virtus Pasqualetti di Macerata ha vinto la tappa con punti 244.550 e ha bissato il successo ottenuto un paio di mesi fa a Ravenna con le brillanti esibizioni di Mario Macchiati che si era già messo in ottima mostra dopo gli Europei e di Matteo Levantesi. Nelle Marche, secondo posto per la Giovanile Ancona (239.800) guidata da un ammirevole Lorenzo Casali e da un ottimo Lay Giannini. Completato il podio dalla Pro Carate guidata dal presidente Giorgio Corti, al quarto posto si è inserita la Gymnastic Romagna Team (234.850), davanti alla Ginnastica Ferrara (234.200) dell’ucraino Illia Kovtun; quindi sesta posizione per la EUR Roma (233.850), che tra le proprie fila annovera Marco Lodadio, altro moschettiere capace di conquistare la medaglia d’oro con la squadra ai recenti Europei.

La Pro Carate sale sul terzo gradino del podio: si va a Napoli per la Final Six

Queste sei squadre si troveranno di fronte nella Final Six che assegnerà lo scudetto del massimo campionato italiano a squadre. L’atto conclusivo andrà in scena nel weekend del 27-28 maggio al PalaVesuvio di Napoli. Nel campionato di serie A1 femminile la Brixia Brescia (schiera la ginnasta Martina Maggio di Villasanta) si è confermata la grande favorita e vincendo anche la gara di Ancona punta al 21esimo tricolore della sua storia. Al Palaprometeo (ex Rossini) la 21enne Martina si è confermata tra le migliori nelle prove al volteggio (13.650 p.ti) e alla trave (13.100). La ginnasta brianzola che si opererà al piede a inizio giugno, ha deciso di prendere parte alle ultime prove di Serie A1 e di vincere lo scudetto insieme alle compagne della Brixia.