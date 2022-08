La Castanese stende un Seregno in ritardo: brianzoli fuori dalla Coppa Italia

È durata il breve spazio di 90’ l’avventura del Seregno nella Coppa Italia di serie D. Sul campo del Borgonovo di Giussano, scelto per l’indisponibilità del Ferruccio di Seregno, gli azzurri sono stati sconfitti nel turno preliminare 1-0 dalla Castanese, formazione neopromossa dall’Eccellenza, che così ha conquistato il diritto di affrontare domenica 28 agosto, in trasferta, la Caronnese. Il risultato ha premiato giustamente i biancoverdi, autori di una prova più convincente dei loro dirimpettai, ancora alle prese con la necessità di trovare la quadratura del cerchio di un gruppo completamente rinnovato, dopo la disastrosa retrocessione dalla serie C della scorsa primavera.

Coppa Italia: la cronaca del match

Il capitano Bigolin in azione

In coda ad una frazione iniziale priva di emozioni, condita solo da qualche sporadico tentativo da una parte e dall’altra, la svolta l’ha griffata suo malgrado al 9’ della ripresa Iurato, che si è fatto espellere per doppia ammonizione, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Con un uomo in più, gli ospiti hanno spinto il piede sull’acceleratore ed al 14’ sono passati con Lomolino, che in mischia ha superato Bonadeo. La reazione brianzola è stata sterile ed a nulla è servito il tentativo di mister Lanzaro di dare linfa al suo attacco, con gli inserimenti di Felleca, prima del cartellino rosso, e Bartolotta. L’unica occasione per pareggiare il Seregno l’ha costruita al 39’, quando un colpo di testa di Diop ha costretto Di Lernia a salvarsi in angolo. Poi i castanesi hanno sprecato un paio di contropiedi, vanificando l’opportunità di chiudere i conti in anticipo.

Coppa Italia: il tabellino dell’incontro

Un tentativo di pressing offensivo del Seregno

Seregno-Castanese 0-1

Marcatore: 14’ s.t. Lomolino (C).

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Priola (7’ s.t. Felleca), Bigolin, Calabrò; Pignat, Cavagna (45’ s.t. Staffa), Iurato; Santonocito (19’ s.t. Bartolotta), Diop, Henin (7’ s.t. Boloca). A disp.: De Bono, Sordillo, Bardotti, Izzi e Zangrillo. All.: Lanzaro.

Castanese: Di Lernia; Grieco (15’ s.t. Cavaliere), Becchi, Sorrentino, Boccadamo; Battistello, Arrigoni; Milani (41’ s.t. Diana), Latini (22’ s.t. Manfrè), Lomolino (32’ s.t. Colombo); Mammetti (15’ s.t. Bra). A disp.: Benini, Mara, Ornaghi e Molinari. All.: Molluso.

Arbitro: Tighelè di Collegno.

Note: ammoniti Cavagna (S), Henin (S), Calabrò (S), Grieco (C) e Latini (C), tutti per gioco falloso; espulso Iurato (S) al 9’ s.t., per somma di ammonizioni (entrambe per gioco falloso). Calci d’angolo: 6-5 per il Seregno. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.