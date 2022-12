Kickboxing: gran successo ad Arcore per la gara della Bu-Sen

Successo strepitoso per la gara di kickboxing organizzata dall’associazione sportiva Bu-Sen Arcore, in collaborazione con la World Fighters Corporation. Accorsi al palazzetto di via Monginevro per l’evento di domenica 18 dicembre, 215 atleti provenienti da 42 società di tutta Italia e non solo. Alla gara ha partecipato infatti anche una delegazione d’oltralpe.

Kickboxing: gran successo ad Arcore, “se avessimo avuto un palazzetto più grande avremmo riempito anche quello”

“È la prima volta che organizziamo un evento simile ad Arcore e si è rivelata una giornata spettacolare – ha dichiarato sorpreso il fondatore e presidente della società sportiva Adelio Bottani, che si aspettava un massimo di 130 atleti – Per un paese come Arcore si tratta di un successo insperato. Il tutto è stato possibile grazie ad un’organizzazione perfetta che ha saputo gestire la gara con persone competenti, capaci e disponibili. Se avessimo avuto un palazzetto capace di ospitare mille persone probabilmente avremmo riempito anche quello”.

Kickboxing: gran successo ad Arcore, ora i lavori di riqualificazione in palestra

Sui tatami allestiti nella palestra, durante la giornata di gare, si sono affrontati atleti italiani e francesi dai sei ai cinquant’anni, suddivisi in sei categorie per entrambi i sessi. Ed è stato proprio l’evento di arti marziali dell’associazione arcorese l’ultimo ospitato dal palazzetto: i lavori di rifacimento della pavimentazione sono iniziati proprio il giorno successivo. L’associazione sportiva Bu-Sen, dà quindi appuntamento alla città di Arcore verso marzo-aprile per festeggiare con un evento d’eccezione il quarantacinquesimo anniversario della società.