In mille per l’Allenamento di Natale al Parco di Monza

Folla, brindisi e sorrisi per il 16esimo Allenamento di Natale organizzato al Parco di Monza da Affari&Sport e dal Gruppo Podistico Villasantese (GPV) con il patrocinio del Comune di Villasanta: sono quasi mille i podisti che domenica 18 dicembre hanno indossato la maglia azzurra per una giornata speciale che sostiene le attività dell’Associazione San Vincenzo De Paoli di Villasanta a favore delle famiglie in difficoltà.

Allenamento di Natale al Parco: chi c’era

Presenti le istituzioni locali, come il sindaco di Villasanta Luca Ornago, il presidente Elio Riboldi nonché il vicepresidente Paolo Pizzaballa del Gruppo Podistico Villasantese GPV e tantissimi iscritti del gruppo a dare una mano nell’organizzazione. “Immancabili i ragazzi di Special Olympics coadiuvati dal campione mondiale dei 3000 siepi di Roma ’87 Francesco Panetta e Lucia Zulberti, direttore sportivo di Corona Ferrea nuoto”, aggiungono gli organizzatori.

Presenti anche le Pink Ambassador di Monza Brianza della Fondazione Umberto Veronesi, capitanate da Marta Casiraghi e un ricordo per “due carissimi amici scomparsi prematuramente e sempre presenti a questo appuntamento, Alessandro, un amico fraterno per Michele Cecotti e tanti podisti brianzoli, e Angelo detto Il Ripa”.

Allenamento di Natale al Parco: “L’affetto di mille persone”

Il pensiero di Michele Cecotti: “È l’evento in assoluto che mi emoziona di più, quando iniziamo a progettarlo a settembre già inizio a sognare questa giornata. Sento il calore e l’affetto di migliaia di persone, so che stiamo facendo qualcosa di grande e di bello tutti insieme, senza forzature, con la naturalezza e la spontaneità di trovarsi e divertirsi. Il mio grazie va alle Istituzioni locali, a tutti i partner coinvolti che sono degli amici, e ovviamente a tutti i partecipanti. Inoltre tutti sappiamo che stiamo facendo del bene, fondamentale è la raccolta fondi per l’Associazione San Vincenzo De Paoli”.