Il Team Brianza di Lissone applaude Camilla Crippa, astro nascente dello skiroll

Ultimo fine settimana di gare prima della pausa di Ferragosto per la Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll. Con la giovanissima Camilla Crippa (Team Brianza Lissone) sempre più determinata a confermarsi sul podio della categoria Under 18. Dopo aver toccato le principali regioni del nord Italia, per la sesta tappa il circuito nazionale è arrivato in Valle d’Aosta, in due giornate intense per l’area sportiva di Rapy a Verrayes, dove sono state disputate due prove, organizzate dallo Sci Club Amis de Verrayes.

Skiroll: la soddisfazione del presidente Carlo Salvioni



«Nella Sprint “Lunga” in pattinato -commenta Carlo Salvioni, presidente della società lissonese-, è arrivato un buon nono posto nella classifica Assoluta per la nostra Camilla Crippa, sempre più a suo agio in una specialità dove non sono ammesse improvvisazioni. Tra l’altro, la nostra atleta è salita sul podio grazie al terzo posto nella categoria Under 18, posizionandosi alle spalle dell’azzurra Anna Maria Ghiddi dello Sci Club Olimpic Lama e di Asia Meynet dello Sci Club Amis de Verrayes, rappresentante della squadra regionale Valle d’Aosta». Camilla Crippa è nata il 26 febbraio 2005, studia al liceo scientifico delle scienze applicate Badoni di Lecco, abita ad Introbio e soltanto da alcune settimane gareggia per il Team Brianza di Lissone.

Skiroll: il dettaglio dei risultati in Valle d’Aosta



Per tornare alle gare di Coppa Italia disputate a Verrayes, Crippa ha disputato anche due gare in linea, la prima “in pattinato”, su un tracciato di 2 chilometri a cronometro, e successivamente sulla distanza di 8 chilometri una gara ad inseguimento, con partenza in base ai distacchi registrati nel prologo. «Anche in queste due prove -prosegue Salvioni-, la nostra atleta ha ottenuto il decimo posto nella classifica Assoluta, mentre nella graduatoria per le Under 18 è salita sul podio come era accaduto nella sprint».

Skiroll: l’obiettivo è terminare bene la stagione



Con questi risultati, l’atleta del Team Brianza Lissone si è inserita al terzo posto nella classifica di Coppa Italia provvisoria nella categoria Under 18 ed al sesto in quella Assoluta. «Ora per Camilla ci sarà un meritato riposo -conclude il presidente-. Quindi a settembre, con lo staff tecnico della nostra società, valuteremo come impostare il proseguimento della stagione nello skiroll, senza dimenticare che uno dei nostri obiettivi è quello di inserire Camilla in posizioni importanti nella gare di sci di fondo».