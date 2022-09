Il Sangiuliano City atteso dal big match al Ferruccio di Seregno contro il Pordenone

Seconda partita al Ferruccio di Seregno per la matricola Sangiuliano City, che ospita il Pordenone in una sfida che potrebbe valere il primo posto momentaneo, tra due formazioni che hanno iniziato molto bene la stagione. Da una parte i padroni di casa, che hanno già messo a segno due vittorie (una in Brianza con il Mantova e una in esterna contro il Trento); dall’altra c’è il Pordenone, una delle corazzate del girone A, il cui obiettivo è il ritorno in serie B. Fischio d’inizio alle 17.30 di sabato 17 settembre.

Sangiuliano City: la probabile formazione di partenza

Il tecnico Ciceri (Sangiuliano City), dopo le tre partite ravvicinate, è pronto ad effettuare qualche cambio nel suo 4-3-3, per dare nuova linfa ad una squadra che vuole continuare a sorprendere. Probabile formazione con D’Alterio tra i pali, quindi Zanon, Alcibiade, Bruzzone e Zugaro a comporre il pacchetto arretrato. Morosini, Guidetti e Pedone nei tre di centrocampo; Qeros, Miracoli e Cogliati a formare il tridente offensivo.

Pordenone: mister Di Carlo è squalificato

Nel Pordenone mister Di Carlo non sarà della partita per squalifica, al suo posto ci sarà il vice Mezzanotte. Formazione che ricalcherà quella delle ultime uscite. 4-3-1-2 con Festa tra i pali; Andreoni, Pirrello, Ajeti e Benedetti in difesa. Centrocampo formato da Zammarini, Burrai e Torrasi. Tridente offensivo con Deli, Candellone e Magnaghi. Dirige l’incontro Luca Angeluzzi di Foligno.