Il derby della Brianza in serie D va al Seregno: Folgore Caratese kappaò 3-1

Netto successo del Seregno nel derby tradizionalmente più sentito della Brianza. Tra le mura amiche dello stadio Ferruccio, gli azzurri hanno superato 3-1 i cugini della Folgore Caratese, che ha ben interpretato il match, ma ha commesso l’errore di concretizzare poco, rispetto alla mole di gioco costruita. La gara, dopo un predominio iniziale degli ospiti, interrotto solo dal palo esterno timbrato al 17’ da Francesco Felleca, l’ha sbloccata al 27’ Moddou Diop, che prima si è guadagnato un rigore, figlio di una trattenuta di Cesare Ambrosini, e poi lo ha insaccato. Il senegalese ha quindi concesso il bis al 38’, incornando nel sacco un traversone dalla destra di Lorenzo Rusconi.

Derby della Brianza: il canovaccio della ripresa

Negli spogliatoi il tecnico caratese Giuliano Melosi ha provato ad invertire il trend, inserendo Alessio Pinotti per Luciano Gualdi. La mossa ha pagato nell’immediato, perché al 4’ proprio Pinotti ha punito un marchiano errore della difesa locale, battendo Emanuele De Bono. Un attimo dopo, con il Seregno in ambasce, Pinotti ha avuto però il torto di divorarsi da un passo l’occasione per il pareggio, su suggerimento di Martino Ripamonti. I locali ne hanno così approfittato al 14’, quando Francesco Felleca, con un destro a giro dal limite, ha fatto scendere il sipario.

Derby della Brianza: ora le altre gare dell’ottava giornata

In attesa delle partite che domenica 23 ottobre completeranno l’ottava giornata del girone B del campionato di serie D, il Seregno è così salito a 12 punti in classifica, mentre la Folgore Caratese è rimasta ferma a quota 7.

Derby della Brianza: il tabellino del match

Seregno-Folgore Caratese 3-1

Marcatori: 27’ p.t. Diop (S) rig., 38’ Diop (S); 4’ s.t. Pinotti (F), 14’ Felleca (S).

Seregno: De Bono; Rusconi, Priola (49’ s.t. Zangrillo), Bigolin, Calabrò; Lugnan (12’ s.t. Silenzi), Iurato (34’ s.t. Staffa), Pignat; Henin; Diop (44’ s.t. Mballo), Felleca (34’ s.t. Santonocito). A disp.: Sala, Sordillo, Bardotti ed Izzi. All.: Lanzaro.

Folgore Caratese: Ragone; Giugno (20’ s.t. Caricati), Arcidiacono, Ambrosini (27’ s.t. Bernacchi), Calacoci; Valsecchi, Gulinatti, Gualdi (1’ s.t. Pinotti); Ripamonti, Hyka (38’ s.t. Repetto), Barazzetta (38’ s.t. Besana). A disp.: Venturelli, Beye, Paltrinieri e Corbo. All.: Melosi.

Arbitro: Leotta di Acireale.

Note: ammoniti Iurato (S), Bigolin (S), Priola (S), Ambrosini (F), Arcidiacono (F), Gulinatti (F), Hyka (F) e Calacoci (F), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 7-3 per la Folgore Caratese. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.