Hockey: il nuovo HRC Monza pronto al debutto, per la prima arriva Sarzana

Il debutto in campionato di un anno fa fu illusorio. Perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar ottenne un travolgente 7 a 0 a spese di un arrancante Vercelli, poi costretto al ritiro a metà stagione. Questa volta, invece, sarà diverso. Anche perché l’Hockey Sarzana, atteso sabato al PalaRovagnati di Biassono (ore 20.45), è avversario sempre agguerrito, tradizionalmente indigesto per le stecche biancorossazzurre. Che nella scorsa annata, tra campionato di A1 e Coppa Wse, rimediarono quattro sconfitte in quattro sfide con i rivali liguri. Un altro ottimo motivo per cercare di inaugurare alla grande la nuova stagione. Il sostegno del pubblico dell’impianto biassonese, in ogni caso, potrebbe essere ridotto. L’Hrcm e il Comune di Biassono, rispettivamente gestore e proprietario della struttura, stanno impegnandosi al massimo per ottenere il rinnovo del certificato di collaudo entro la giornata di sabato. Se questa corsa contro il tempo non dovesse avere successo, la capienza del PalaRovagnati verrebbe limitata in occasione del debutto stagionale. La società informerà tifosi e appassionati dell’evoluzione della situazione attraverso il sito.

Hockey: il nuovo HRC Monza pronto al debutto, in panchina c’è Ivàn Jaquierz

L’attesa per questa «prima» casalinga è comunque alta, anche per le tante novità. In panchina c’è l’allenatore argentino Ivàn Jaquierz, che ha sostituito Tommaso Colamaria, per 10 anni «colonna» dell’Hrcm. Al debutto come direttore sportivo è anche Stefano Cavallari, già giocatore di hockey.

«Nuovi» monzesi sono pure le promesse argentine Juarez Juan ‘Cacu’ Velazquez e Valentino ‘Pinti’ Marzonetto, Giulio Piccoli, Michele Pesavento. Quest’ultimo, purtroppo, si è infortunato nell’amichevole con l’Amatori Lodi ed è ora costretto a un riposo forzato. A lanciare la carica è il «vecchio» capitano Matteo Galimberti, 23 anni ancora da compiere, da 14 stagioni all’Hrcm, da 8 titolare in prima squadra.

Negli ultimi cinque campionati il quintetto monzese ha disputato per quattro volte i playout.

Hockey: «Puntiamo ai playoff, l’aspettativa è grande»

«Ormai – ironizza Galimberti – abbiamo già dato. Vogliamo stare lontani dai bassifondi della classifica e puntare ai playoff. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra».

«L’aspettativa quest’anno è davvero grande – afferma il presidente Andrea Brambilla – dopo i numerosi cambiamenti fatti durante l’estate. Abbiamo in panchina un nuovo mister argentino che nella fase di preparazione e in alcune amichevoli ha già messo in mostra i suoi principi e le sue doti di motivatore. Non vediamo l’ora di scendere in pista».