Gp del Messico: Verstappen fa già faville, Albon star di giornata

Verstappen inaugura facendo faville il finesettimana messicano della Formula 1. Nella prima sessione di prove libere è l’olandese a far segnare, con un 1:19.718, il miglior tempo nell’autodromo di Città del Messico dedicato ai fratelli Rodriguez. Dietro di lui lascia tuttavia a bocca aperta un sorprendente Alexander Albon, star di giornata: l’anglo-tailandese di casa Williams si piazza alle spalle del neolaureato Campione del Mondo per soli 95 millesimi. Terzo Sergio Perez, impaziente di stupire il pubblico di casa (e i piani alti di Red Bull per dimostrare di meritarsi un già firmato rinnovo del contratto che parrebbero essere pronti a stracciare); dietro McLaren e Ferrari.

Gp del Messico: tanti volti nuovi, scuderie in pista con le riserve

In pista nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico tanti volti nuovi: AlphaTauri, Haas, Mercedes, Alfa Romeo e Alpine, infatti, al posto delle guide titolari schierano in pista i loro piloti di riserva. Invece di Tsunoda, Magnussen, Russell, Bottas e Gasly, scattano all’accendersi del semaforo verde Isack Hadjar (pilota di F2, in pista su AlphaTauri), Oliver Bearman (pilota di F2, in pista su Haas) e Frederik Vesti (pilota di F2, in pista su Mercedes), alla prima esperienza assoluta su una formula 1; Theo Pourchaire (pilota di F2, in pista su Alfa Romeo) e Jack Doohan (pilota di F2, in pista su Alpine).

I primi a scendere in pista sono i due piloti Aston Martin Fernando Alonso e Lance Stroll, per i quali, quantomeno dai giri di prova si prospetta l’ennesimo weekend grigio, con il canadese che conquista solo il decimo tempo e l’asturiano che si ferma al sedicesimo posto dopo solo diciassette giri percorsi: addirittura dietro ad Oliver Bearman, primo classificato tra gli aspiranti alla massima categoria di corse automobilistiche a ruote scoperte. Grossi problemi alla pedaliera invece per Pourchaire, che conclude la sua esperienza ultimo con soli quattro giri percorsi e problemi idraulici per Sainz, che tuttavia non gli impediscono di piazzarsi in top ten.

Gp del Messico: il programma

In questa sessione di libere sono stati inoltre molti i piloti a scendere in pista con la gomma proto (per prepararsi al 2024) come desiderato da Pirelli.

La seconda sessione di prove libere prende il via a mezzanotte ora italiana, in un soleggiato pomeriggio messicano.

Gp del Messico: la classifica delle prime libere